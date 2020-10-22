https://ria.ru/20201022/oon-1581048486.html

Театр Стаса Намина участвует в онлайн-спектакле к 75-летию ООН

Театр Стаса Намина станет единственным российским участником онлайн-концерта 24 октября в Международный день ООН в связи с 75-летним юбилеем организации,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:42

2020-10-22T17:42

2020-10-22T17:42

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Театр Стаса Намина станет единственным российским участником онлайн-концерта 24 октября в Международный день ООН в связи с 75-летним юбилеем организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Как рассказали в театре, на специально созданной онлайн-сцене объединятся прошлое, настоящее и будущее, а зрители отправятся в путешествие по 75-летней истории ООН. В программе - песни в исполнении детей, фрагменты различных шоу и видео-трибьюты звезд, среди которых – Джейн Александер и Морган Фриман, а также посвящение героям и героиням, президентам и послам ООН за последние 75 лет, среди которых Даг Хаммаршёльд, Кофи Аннан, Элеонора Рузвельт и другие.Кроме того, молодежь и старшее поколение – ученые и сотрудники ООН проведут диалог о том, как укрепить организацию, чтобы сделать ее еще больше и сильнее в последующие 75 лет для решения всемирных глобальных проблем.Единственным российским участником, приглашенным на этот концерт, стал Московский Театр музыки и драмы Стаса Намина. В театре рассказали, что в трансляцию будет включен фрагмент новой постановки театра "Забастовка", который рассказывает о свободе духа и готовности нового поколения взять на себя ответственность за будущее планеты, а также о необходимости сохранения цивилизации для будущих поколений."Слова и лозунги тридцатилетней давности стали удивительно современны сейчас, в ХХI веке. Только вместе мы сможем сберечь мир", - считает Намин.Концерт состоится с 21.00 по 00.00 по московскому времени 24 октября. Стать зрителем и соучастником может любой желающий, <a href="https://www.eventbrite.co.uk/e/festival-final-day-concert-tickets-119868394595?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing" target="_blank">регистрация</a> на событие доступна из любой точки мира. Концерт проходит при поддержке Peace Child International и Ассоциации содействия ООН Великобритании.

https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стас намин, великобритания, оон