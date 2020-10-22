Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201022/oon-1581048486.html
Театр Стаса Намина участвует в онлайн-спектакле к 75-летию ООН
Театр Стаса Намина станет единственным российским участником онлайн-концерта 24 октября в Международный день ООН в связи с 75-летним юбилеем организации,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:42
2020-10-22T17:42
культура
новости культуры
стас намин
великобритания
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_0a5931014e1f6ba09b0f88dc49dcfc73.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Театр Стаса Намина станет единственным российским участником онлайн-концерта 24 октября в Международный день ООН в связи с 75-летним юбилеем организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Как рассказали в театре, на специально созданной онлайн-сцене объединятся прошлое, настоящее и будущее, а зрители отправятся в путешествие по 75-летней истории ООН. В программе - песни в исполнении детей, фрагменты различных шоу и видео-трибьюты звезд, среди которых – Джейн Александер и Морган Фриман, а также посвящение героям и героиням, президентам и послам ООН за последние 75 лет, среди которых Даг Хаммаршёльд, Кофи Аннан, Элеонора Рузвельт и другие.Кроме того, молодежь и старшее поколение – ученые и сотрудники ООН проведут диалог о том, как укрепить организацию, чтобы сделать ее еще больше и сильнее в последующие 75 лет для решения всемирных глобальных проблем.Единственным российским участником, приглашенным на этот концерт, стал Московский Театр музыки и драмы Стаса Намина. В театре рассказали, что в трансляцию будет включен фрагмент новой постановки театра "Забастовка", который рассказывает о свободе духа и готовности нового поколения взять на себя ответственность за будущее планеты, а также о необходимости сохранения цивилизации для будущих поколений."Слова и лозунги тридцатилетней давности стали удивительно современны сейчас, в ХХI веке. Только вместе мы сможем сберечь мир", - считает Намин.Концерт состоится с 21.00 по 00.00 по московскому времени 24 октября. Стать зрителем и соучастником может любой желающий, <a href="https://www.eventbrite.co.uk/e/festival-final-day-concert-tickets-119868394595?utm-medium=discovery&amp;utm-campaign=social&amp;utm-content=attendeeshare&amp;aff=escb&amp;utm-source=cp&amp;utm-term=listing" target="_blank">регистрация</a> на событие доступна из любой точки мира. Концерт проходит при поддержке Peace Child International и Ассоциации содействия ООН Великобритании.
https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_cefde822547bccff6c03b6f71e1b49a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, стас намин, великобритания, оон

Театр Стаса Намина участвует в онлайн-спектакле к 75-летию ООН

17:42 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Театр Стаса Намина станет единственным российским участником онлайн-концерта 24 октября в Международный день ООН в связи с 75-летним юбилеем организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Как рассказали в театре, на специально созданной онлайн-сцене объединятся прошлое, настоящее и будущее, а зрители отправятся в путешествие по 75-летней истории ООН. В программе - песни в исполнении детей, фрагменты различных шоу и видео-трибьюты звезд, среди которых – Джейн Александер и Морган Фриман, а также посвящение героям и героиням, президентам и послам ООН за последние 75 лет, среди которых Даг Хаммаршёльд, Кофи Аннан, Элеонора Рузвельт и другие.
Кроме того, молодежь и старшее поколение – ученые и сотрудники ООН проведут диалог о том, как укрепить организацию, чтобы сделать ее еще больше и сильнее в последующие 75 лет для решения всемирных глобальных проблем.
Единственным российским участником, приглашенным на этот концерт, стал Московский Театр музыки и драмы Стаса Намина. В театре рассказали, что в трансляцию будет включен фрагмент новой постановки театра "Забастовка", который рассказывает о свободе духа и готовности нового поколения взять на себя ответственность за будущее планеты, а также о необходимости сохранения цивилизации для будущих поколений.
© Театр Стаса НаминаСцена из спектакля "Забастовка" Театра Стаса Намина
Сцена из спектакля Забастовка Театра Стаса Намина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Театр Стаса Намина
Сцена из спектакля "Забастовка" Театра Стаса Намина
"Слова и лозунги тридцатилетней давности стали удивительно современны сейчас, в ХХI веке. Только вместе мы сможем сберечь мир", - считает Намин.
Концерт состоится с 21.00 по 00.00 по московскому времени 24 октября. Стать зрителем и соучастником может любой желающий, регистрация на событие доступна из любой точки мира. Концерт проходит при поддержке Peace Child International и Ассоциации содействия ООН Великобритании.
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 11:22Культура
Театральные премьеры октября. "Горбачев", "Бесы" и "Соломенная шляпка"
 
КультураНовости культурыСтас НаминВеликобританияООН
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
Лента новостейМолния