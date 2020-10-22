Путин оценил необходимость жестких ограничений из-за COVID-19

"В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае, у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости. Еще и потому, что наша медицина сработала достаточно эффективно. А сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами", - сказал Путин.