Путин оценил необходимость жестких ограничений из-за COVID-19
18:32 22.10.2020 (обновлено: 19:34 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной, в России нет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с видеообращением на ежегодном заседании международного клуба "Валдай".
"В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае, у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости. Еще и потому, что наша медицина сработала достаточно эффективно. А сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами", - сказал Путин.
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