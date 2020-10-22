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Житель Чебоксар жарил сосиски на Вечном огне
Полиция ищет жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:54
2020-10-22T16:33
чебоксары
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости.</strong> Полиция ищет жителя <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a>, жарившего сосиски на Вечном огне, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии.Снятое у мемориала воинской славы в Чебоксарах видео, на котором молодой человек со смехом жарит в пламени Вечного огня сосиски, было опубликовано в Instagram вечером в среду.В полиции произошедшее назвали "актом вандализма". "Полицейские проводят проверку по факту инцидента на монументе воинской славы. Молодой человек готовит еду на Вечном огне, тем самым совершен акт вандализма… Организованы мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя. Дело взято на контроль руководством МВД по Чувашии", - сообщили агентству в пресс-службе регионального управления ведомства.Прокуратура Чувашии также организовала проверку по информации о совершении антиобщественных действий на Вечном огне. "Устанавливаются подробные обстоятельства произошедших событий и конкретные лица, принимавшие в них участие. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.Сотрудники полиции задержали жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.На сайте регионального МВД размещено видео задержания молодого человека, который говорит, что "занимается татуировками", а в ответ на вопрос, за что его доставили в полицию, с улыбкой отвечает "за сосиски".
https://ria.ru/20200721/1574638114.html
https://ria.ru/20200507/1571128410.html
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чебоксары, происшествия

Житель Чебоксар жарил сосиски на Вечном огне

11:54 22.10.2020 (обновлено: 16:33 22.10.2020)
 
© Фото : @tattooclub21ruСкриншот инстаграм-сториз пользователя “Denis” Тату Чебоксары
Скриншот инстаграм-сториз пользователя “Denis” Тату Чебоксары - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : @tattooclub21ru
Скриншот инстаграм-сториз пользователя “Denis” Тату Чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Полиция ищет жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чувашии.
Снятое у мемориала воинской славы в Чебоксарах видео, на котором молодой человек со смехом жарит в пламени Вечного огня сосиски, было опубликовано в Instagram вечером в среду.
В полиции произошедшее назвали "актом вандализма". "Полицейские проводят проверку по факту инцидента на монументе воинской славы. Молодой человек готовит еду на Вечном огне, тем самым совершен акт вандализма… Организованы мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя. Дело взято на контроль руководством МВД по Чувашии", - сообщили агентству в пресс-службе регионального управления ведомства.
Прокуратура Чувашии также организовала проверку по информации о совершении антиобщественных действий на Вечном огне. "Устанавливаются подробные обстоятельства произошедших событий и конкретные лица, принимавшие в них участие. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
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21 июля, 11:45
В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
Сотрудники полиции задержали жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 23-летнего чебоксарца, подозреваемого в совершении противоправного деяния. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материал проверки передан в СУ СК России по Чувашии для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
На сайте регионального МВД размещено видео задержания молодого человека, который говорит, что "занимается татуировками", а в ответ на вопрос, за что его доставили в полицию, с улыбкой отвечает "за сосиски".
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
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