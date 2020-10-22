https://ria.ru/20201022/obschestvo-1581051744.html

Путин рассказал, каким должно быть сильное гражданское общество

Сильное, свободное и самостоятельное гражданское общество должно быть суверенно, общественный интерес должны определять только граждане, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:54

2020-10-22T17:54

2020-10-22T18:31

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сильное, свободное и самостоятельное гражданское общество должно быть суверенно, общественный интерес должны определять только граждане, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Только граждане своей собственной страны вправе определять, в чем их общественный интерес", - сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_" target="_blank">Валдай</a>".Он напомнил, что Россия прошла длительный период, когда главным источником создания и финансирования неправительственных организаций были иностранные фонды."Конечно, не все они имели корыстные или дурные намерения, преследовали цель раскачать ситуацию в нашей стране, вмешиваться в наши дела, повлиять на российскую внутреннюю, а порой и внешнюю политику в своих интересах", - отметил Путин.Он добавил, что среди независимых общественных организаций встречались искренние энтузиасты."Но даже в этом случае они оставались, как правило, чужеродными, посторонними и в конечном итоге отражали взгляды и интересы не граждан России, а своих иностранных попечителей", - отметил Путин.

https://ria.ru/20200506/1571048014.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, общество