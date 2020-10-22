https://ria.ru/20201022/obraztsy-1580923252.html

НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну

НАСА опубликовало снимки забора грунта автоматическим зондом Osiris-Rex с астероида Бенну, специалисты уверены, что миссия увенчалась успехом. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T01:38

2020-10-22T01:38

2020-10-22T01:38

джим брайденстайн

земля

космос - риа наука

наса

вашингтон (город)

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> опубликовало снимки забора грунта автоматическим зондом Osiris-Rex с астероида Бенну, специалисты уверены, что миссия увенчалась успехом.На видео, который представил на брифинге главный научный руководитель миссии Данте Лоретта, видно касание инструмента зонда поверхности Бенну.По его оценке, основанной на анализе полученных с зонда минувшей ночью снимков, шансы на то, что специалистам удалось получить достаточное количество грунта, выше, чем ожидалось. Точный объем собранных материалов, предположили в НАСА, будет доступен в понедельник.НАСА назвало миссию Osiris-Rex исторической. Как пояснил на брифинге глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_dzhim-braydenstayn/" target="_blank" data-auto="true">Джим Брайденстайн</a>, впервые созданный человеком аппарат вращается вокруг столь небольшого, как Бенну (всего 500 метров), космического тела.Зонд Osiris-Rex стартовал с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали расположенный в 3,7 миллиона километров от земли астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от 500-метрового астероида в декабре 2018 года и с тех пор находился на его орбите, готовясь к сближению. Возвращение образов на Землю планируется в 2023 году.

https://ria.ru/20201019/asteroid-1580451293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим брайденстайн, земля, космос - риа наука, наса, вашингтон (город), сша