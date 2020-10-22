https://ria.ru/20201022/obednenie-1581023523.html

Credit Suisse оценил обеднение россиян в пандемию

Благосостояние россиян в первом полугодии текущего года упало почти на 11% в долларовом выражении, следует из ежегодного доклада Credit Suisse о богатстве в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:11

2020-10-22T16:11

2020-10-22T16:18

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

credit suisse

тайвань

великобритания

гонконг

турция

швейцария

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Благосостояние россиян в первом полугодии текущего года упало почти на 11% в долларовом выражении, следует из ежегодного доклада Credit Suisse о богатстве в мире, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. Это больше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (6–7%), Чили и на Украине (8–9%). Худшие результаты показали Мексика (14,2%), ЮАР (21,8%) и Бразилия (24,4%). Единственными странами, показавшими положительные результаты, стали Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг. Методология <a href="https://ria.ru/organization_Credit_Suisse_Group_AG/" target="_blank">Credit Suisse</a> включает в себя следующие параметры: капитализация фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП. Основной причины снижения благосостояния российских домохозяйств стало снижение рубля к доллару. По оценкам швейцарских экспертов, в целом в мире пандемия привела к сокращению богатства домохозяйств на 7,2 триллиона долларов.

https://ria.ru/20201018/bednost-1580259778.html

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юар

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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