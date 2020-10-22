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Credit Suisse оценил обеднение россиян в пандемию
Благосостояние россиян в первом полугодии текущего года упало почти на 11% в долларовом выражении, следует из ежегодного доклада Credit Suisse о богатстве в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:11
2020-10-22T16:18
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
credit suisse
тайвань
великобритания
гонконг
турция
швейцария
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Благосостояние россиян в первом полугодии текущего года упало почти на 11% в долларовом выражении, следует из ежегодного доклада Credit Suisse о богатстве в мире, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. Это больше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (6–7%), Чили и на Украине (8–9%). Худшие результаты показали Мексика (14,2%), ЮАР (21,8%) и Бразилия (24,4%). Единственными странами, показавшими положительные результаты, стали Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг. Методология <a href="https://ria.ru/organization_Credit_Suisse_Group_AG/" target="_blank">Credit Suisse</a> включает в себя следующие параметры: капитализация фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП. Основной причины снижения благосостояния российских домохозяйств стало снижение рубля к доллару. По оценкам швейцарских экспертов, в целом в мире пандемия привела к сокращению богатства домохозяйств на 7,2 триллиона долларов.
https://ria.ru/20201018/bednost-1580259778.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, credit suisse , тайвань, великобритания, гонконг, турция, швейцария, юар, нидерланды, мексика, бразилия, чили, украина, колумбия, в мире, экономика

Credit Suisse оценил обеднение россиян в пандемию

16:11 22.10.2020 (обновлено: 16:18 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Благосостояние россиян в первом полугодии текущего года упало почти на 11% в долларовом выражении, следует из ежегодного доклада Credit Suisse о богатстве в мире, сообщает РБК.
Это больше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (6–7%), Чили и на Украине (8–9%). Худшие результаты показали Мексика (14,2%), ЮАР (21,8%) и Бразилия (24,4%).
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18 октября, 08:00
Назад, к бедности: Всемирный банк грустит, Китай полон оптимизма
Единственными странами, показавшими положительные результаты, стали Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг.
Методология Credit Suisse включает в себя следующие параметры: капитализация фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП. Основной причины снижения благосостояния российских домохозяйств стало снижение рубля к доллару.
По оценкам швейцарских экспертов, в целом в мире пандемия привела к сокращению богатства домохозяйств на 7,2 триллиона долларов.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияCredit SuisseТайваньВеликобританияГонконгТурцияШвейцарияЮАРНидерландыМексикаБразилияЧилиУкраинаКолумбияВ миреЭкономика
 
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