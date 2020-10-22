Обама заявил, что еще подростком заплатил налогов больше, чем Трамп
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Сорок четвертый президент США Барак Обама подверг критике Дональда Трампа, который, согласно данным американских СМИ, уклонялся от уплаты налогов. По словам бывшего американского лидера, за время своей работы в кафе "Баскин Роббинс" в подростковые годы он заплатил больше налогов, чем Трамп в первый год своего президентства.
"Моим первым местом работы был "Баскин Роббинс". Мне тогда было 15 лет. И, кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем он (Трамп). Как это вообще возможно?" - сказал он на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена в Пенсильвании.
Обама побеждал в этом штате в 2008 и 2012 годах. Трамп выиграл этот штат в 2016 году с небольшим перевесом. Пенсильвания считается так называемым "колеблющимся" штатом, который может с равными шансами поддержать кандидата как от демократической, так и республиканской партии.
Обама также обвинил Трампа в "несерьезном" отношении к своей работе. "Это не реалити-шоу, это реальность", - сказал он.
Трамп оказался под огнем критики после публикации газеты New York Times о том, что он на протяжении целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах заплатил лишь по 750 долларов налогов. По данным газеты, Трамп списывал налоги, пользуясь крупными убытками своего бизнеса. Кроме того, газета привлекла внимание к ряду сомнительных, с ее точки зрения, расходов Трампа, таких как 70 тысяч долларов на прическу и сотни тысяч долларов, выплаченных за консалтинговые услуги дочери Трампа Иванке. Трамп назвал публикацию газеты "фейковыми новостями" и заявил, что заплатил миллионы долларов налогов, однако не пояснил, идет ли речь именно о подоходном налоге.
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