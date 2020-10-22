https://ria.ru/20201022/obama-1580924403.html

Обама заявил, что еще подростком заплатил налогов больше, чем Трамп

Сорок четвертый президент США Барак Обама подверг критике Дональда Трампа, который, согласно данным американских СМИ, уклонялся от уплаты налогов. По словам... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T02:13

2020-10-22T02:13

2020-10-22T02:13

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

барак обама

джо байден

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151061/90/1510619090_0:408:4664:3032_1400x0_80_0_0_6eb3b5b033cf47f4f75fc625b58c52c3.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Сорок четвертый президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> подверг критике <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, который, согласно данным американских СМИ, уклонялся от уплаты налогов. По словам бывшего американского лидера, за время своей работы в кафе "Баскин Роббинс" в подростковые годы он заплатил больше налогов, чем Трамп в первый год своего президентства.Обама побеждал в этом штате в 2008 и 2012 годах. Трамп выиграл этот штат в 2016 году с небольшим перевесом. <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a> считается так называемым "колеблющимся" штатом, который может с равными шансами поддержать кандидата как от демократической, так и республиканской партии.Обама также обвинил Трампа в "несерьезном" отношении к своей работе. "Это не реалити-шоу, это реальность", - сказал он.Трамп оказался под огнем критики после публикации газеты New York Times о том, что он на протяжении целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах заплатил лишь по 750 долларов налогов. По данным газеты, Трамп списывал налоги, пользуясь крупными убытками своего бизнеса. Кроме того, газета привлекла внимание к ряду сомнительных, с ее точки зрения, расходов Трампа, таких как 70 тысяч долларов на прическу и сотни тысяч долларов, выплаченных за консалтинговые услуги дочери Трампа Иванке. Трамп назвал публикацию газеты "фейковыми новостями" и заявил, что заплатил миллионы долларов налогов, однако не пояснил, идет ли речь именно о подоходном налоге.

https://ria.ru/20200817/1575913484.html

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире