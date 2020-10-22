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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201022/obama-1580924403.html
Обама заявил, что еще подростком заплатил налогов больше, чем Трамп
Сорок четвертый президент США Барак Обама подверг критике Дональда Трампа, который, согласно данным американских СМИ, уклонялся от уплаты налогов. По словам... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:13
2020-10-22T02:13
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
барак обама
джо байден
пенсильвания
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Сорок четвертый президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> подверг критике <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, который, согласно данным американских СМИ, уклонялся от уплаты налогов. По словам бывшего американского лидера, за время своей работы в кафе "Баскин Роббинс" в подростковые годы он заплатил больше налогов, чем Трамп в первый год своего президентства.Обама побеждал в этом штате в 2008 и 2012 годах. Трамп выиграл этот штат в 2016 году с небольшим перевесом. <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a> считается так называемым "колеблющимся" штатом, который может с равными шансами поддержать кандидата как от демократической, так и республиканской партии.Обама также обвинил Трампа в "несерьезном" отношении к своей работе. "Это не реалити-шоу, это реальность", - сказал он.Трамп оказался под огнем критики после публикации газеты New York Times о том, что он на протяжении целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах заплатил лишь по 750 долларов налогов. По данным газеты, Трамп списывал налоги, пользуясь крупными убытками своего бизнеса. Кроме того, газета привлекла внимание к ряду сомнительных, с ее точки зрения, расходов Трампа, таких как 70 тысяч долларов на прическу и сотни тысяч долларов, выплаченных за консалтинговые услуги дочери Трампа Иванке. Трамп назвал публикацию газеты "фейковыми новостями" и заявил, что заплатил миллионы долларов налогов, однако не пояснил, идет ли речь именно о подоходном налоге.
https://ria.ru/20200817/1575913484.html
пенсильвания
вашингтон (город)
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дональд трамп, барак обама, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире

Обама заявил, что еще подростком заплатил налогов больше, чем Трамп

02:13 22.10.2020
 
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Сорок четвертый президент США Барак Обама подверг критике Дональда Трампа, который, согласно данным американских СМИ, уклонялся от уплаты налогов. По словам бывшего американского лидера, за время своей работы в кафе "Баскин Роббинс" в подростковые годы он заплатил больше налогов, чем Трамп в первый год своего президентства.

"Моим первым местом работы был "Баскин Роббинс". Мне тогда было 15 лет. И, кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем он (Трамп). Как это вообще возможно?" - сказал он на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена в Пенсильвании.

Обама побеждал в этом штате в 2008 и 2012 годах. Трамп выиграл этот штат в 2016 году с небольшим перевесом. Пенсильвания считается так называемым "колеблющимся" штатом, который может с равными шансами поддержать кандидата как от демократической, так и республиканской партии.
Обама также обвинил Трампа в "несерьезном" отношении к своей работе. "Это не реалити-шоу, это реальность", - сказал он.
Трамп оказался под огнем критики после публикации газеты New York Times о том, что он на протяжении целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах заплатил лишь по 750 долларов налогов. По данным газеты, Трамп списывал налоги, пользуясь крупными убытками своего бизнеса. Кроме того, газета привлекла внимание к ряду сомнительных, с ее точки зрения, расходов Трампа, таких как 70 тысяч долларов на прическу и сотни тысяч долларов, выплаченных за консалтинговые услуги дочери Трампа Иванке. Трамп назвал публикацию газеты "фейковыми новостями" и заявил, что заплатил миллионы долларов налогов, однако не пояснил, идет ли речь именно о подоходном налоге.
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденПенсильванияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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