СМИ назвало причину изъятия ноутбука Хантера Байдена ФБР
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Изъятие Федеральным бюро расследований ноутбука сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера могло быть связано с делом об отмывании денег, сообщает телеканал Fox News.
Ссылаясь на полученные в распоряжение документы, телеканал отметил, что согласно номеру дела, изъятие устройства могло быть проведено в 2019 году в рамках расследования по отмыванию денег. Также приводятся данные о допросе владельца мастерской, который предоставил информацию властям.
Отмечается, что пока неизвестно, ведется ли это расследование ведомством и сейчас, а также связано ли оно напрямую с Хантером Байденом.
На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа Руди Джулиани. В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советнику руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа.
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.