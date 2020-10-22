https://ria.ru/20201022/noutbuk-1580927585.html

СМИ назвало причину изъятия ноутбука Хантера Байдена ФБР

Изъятие Федеральным бюро расследований ноутбука сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера могло быть связано с делом об отмывании денег, сообщает... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T05:26

2020-10-22T05:26

2020-10-22T05:26

дональд трамп

хантер байден

фбр

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москва

нью-йорк (город)

сша

делавэр

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Изъятие Федеральным бюро расследований ноутбука сына кандидата в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> Хантера могло быть связано с делом об отмывании денег, сообщает телеканал <a href="https://www.foxnews.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Ссылаясь на полученные в распоряжение документы, телеканал отметил, что согласно номеру дела, изъятие устройства могло быть проведено в 2019 году в рамках расследования по отмыванию денег. Также приводятся данные о допросе владельца мастерской, который предоставил информацию властям.Отмечается, что пока неизвестно, ведется ли это расследование ведомством и сейчас, а также связано ли оно напрямую с Хантером Байденом.На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. В СМИ электронные материалы передал адвокат Трампа <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>. В одном из опубликованных газетой электронном письме, которое, как утверждается, отправил Байдену-младшему советнику руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский, он благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

https://ria.ru/20201021/fotografii-1580754683.html

https://ria.ru/20201021/skandal-1580881733.html

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нью-йорк (город)

сша

делавэр

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хантер байден, фбр, джо байден, москва, нью-йорк (город), сша, делавэр, в мире