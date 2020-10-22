https://ria.ru/20201022/neprisoedinenie-1580961121.html

Россия запросила статус наблюдателя в Движении неприсоединения

Россия запросила статус наблюдателя в международном Движении неприсоединения, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:36

2020-10-22T11:36

2020-10-22T12:24

сергей вершинин

нато

движение неприсоединения

югославия

египет

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия запросила статус наблюдателя в международном Движении неприсоединения, сообщил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Вершинин</a>."Сейчас Россия запросила статус наблюдателя в этом движении, я думаю, что нам удастся это сделать, правда, это займет какое-то время", - заключил он.Он добавил, что "Движение сегодня аморфное, но все последние большие события, форумы последних дней в Баку, которые проводились, показали, что, в общем-то принципиальные позиции нас и стран-членов неприсоединения сильно совпадают".Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> или Варшавский договор, в частности, <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославия</a> (на тот момент), <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и Египет. Сейчас <a href="http://ria.ru/organization_Dvizhenie_neprisoedinenija/" target="_blank" data-auto="true">Движение неприсоединения</a> объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.

https://ria.ru/20191026/1560259236.html

югославия

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вершинин, нато, движение неприсоединения, югославия, египет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире