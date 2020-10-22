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Корпорация МСП планирует нарастить закупки у МСБ до 3,8 триллиона рублей
Объем закупок у малого и среднего бизнеса в России в следующем году планируется довести до 3,8 триллиона рублей, сообщил генеральный директор – председатель... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:07
2020-10-22T19:07
корпорация мсп
александр браверман
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Объем закупок у малого и среднего бизнеса в России в следующем году планируется довести до 3,8 триллиона рублей, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> в ходе выступления на совете регионов "Опоры России"."Наша задача достаточно амбициозная на следующий год: несмотря на то, что мы находимся с вами в известных экономических условиях, - это 3,8 триллиона рублей и увеличение позиций до 480 тысяч", - сказал Браверман.Сейчас объем закупок у МСБ составляет 3,7 триллиона рублей, или 48 миллиардов долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, закупаются более 340 тысяч позиций, уточнил он. Торги проводятся почти исключительно на электронных площадках.Кроме того, <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорация МСП</a> планирует нарастить имущественную поддержку малого и среднего бизнеса. "Имущественная поддержка - это 28,5 тысячи объектов, которые в следующем году будут не только представлены, чтобы их приобрели в аренду или в собственность, а будут предоставлены по факту субъектам малого и среднего предпринимательства", - сообщил Браверман.На сегодняшний день в реестре корпорации находится более 55 тысяч таких объектов, добавил он.
https://ria.ru/20201009/otsrochka-1579034874.html
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корпорация мсп, александр браверман, экономика

Корпорация МСП планирует нарастить закупки у МСБ до 3,8 триллиона рублей

19:07 22.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объем закупок у малого и среднего бизнеса в России в следующем году планируется довести до 3,8 триллиона рублей, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман в ходе выступления на совете регионов "Опоры России".
"Наша задача достаточно амбициозная на следующий год: несмотря на то, что мы находимся с вами в известных экономических условиях, - это 3,8 триллиона рублей и увеличение позиций до 480 тысяч", - сказал Браверман.
Сейчас объем закупок у МСБ составляет 3,7 триллиона рублей, или 48 миллиардов долларов США, закупаются более 340 тысяч позиций, уточнил он. Торги проводятся почти исключительно на электронных площадках.
Кроме того, Корпорация МСП планирует нарастить имущественную поддержку малого и среднего бизнеса. "Имущественная поддержка - это 28,5 тысячи объектов, которые в следующем году будут не только представлены, чтобы их приобрели в аренду или в собственность, а будут предоставлены по факту субъектам малого и среднего предпринимательства", - сообщил Браверман.
На сегодняшний день в реестре корпорации находится более 55 тысяч таких объектов, добавил он.
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Корпорация МСПАлександр БраверманЭкономика
 
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