https://ria.ru/20201022/msp-1581070934.html
Корпорация МСП планирует нарастить закупки у МСБ до 3,8 триллиона рублей
Объем закупок у малого и среднего бизнеса в России в следующем году планируется довести до 3,8 триллиона рублей, сообщил генеральный директор – председатель... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:07
2020-10-22T19:07
2020-10-22T19:07
корпорация мсп
александр браверман
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Объем закупок у малого и среднего бизнеса в России в следующем году планируется довести до 3,8 триллиона рублей, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> в ходе выступления на совете регионов "Опоры России"."Наша задача достаточно амбициозная на следующий год: несмотря на то, что мы находимся с вами в известных экономических условиях, - это 3,8 триллиона рублей и увеличение позиций до 480 тысяч", - сказал Браверман.Сейчас объем закупок у МСБ составляет 3,7 триллиона рублей, или 48 миллиардов долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, закупаются более 340 тысяч позиций, уточнил он. Торги проводятся почти исключительно на электронных площадках.Кроме того, <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорация МСП</a> планирует нарастить имущественную поддержку малого и среднего бизнеса. "Имущественная поддержка - это 28,5 тысячи объектов, которые в следующем году будут не только представлены, чтобы их приобрели в аренду или в собственность, а будут предоставлены по факту субъектам малого и среднего предпринимательства", - сообщил Браверман.На сегодняшний день в реестре корпорации находится более 55 тысяч таких объектов, добавил он.
https://ria.ru/20201009/otsrochka-1579034874.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр браверман, экономика