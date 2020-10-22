Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html
"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы
Москва – это не только загруженные магистрали и оживленные улицы, но и обширные зеленые зоны, за которыми ежедневно следят и ухаживают специалисты. Что такое особо охраняемая природная территория и чем она отличается от обычного парка? Насколько разнообразны флора и фауна Москвы? Правда ли, что белки – это краснокнижные животные?
2020-10-22T14:00
2020-10-22T14:00
москва. backstage
мосприрода
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580671789_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_106005c45029087d8777a8857811ca83.png
"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы
Москва – это не только загруженные магистрали и оживленные улицы, но и обширные зеленые зоны, за которыми ежедневно следят и ухаживают специалисты. Что такое особо охраняемая природная территория и чем она отличается от обычного парка? Насколько разнообразны флора и фауна Москвы? Правда ли, что белки – это краснокнижные животные?
Как сохраняется биоразнообразие в границах столицы? Зачем нужны эко-центры? Что разрешено и запрещено на особо охраняемых природных территориях? И как правильно подкармливать грызунов и птиц в холодный сезон?О бережном отношении к городской природе и ее особенностях рассказывают специалисты ГПБУ "Мосприрода": главный специалист по экологическому просвещению и учету животных Азамат Кунафин и руководитель эко-центра "Кусково" Роман Бариев.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-backstage/id1517772121">iTunes</a></u>, для Android —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL21vc2t2YS1iYWNrc3RhZ2UueG1s">Google Podcasts</a></u>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><u><a href="https://music.yandex.ru/album/11086396">Яндекс.Музыка</a></u></strong>, <strong><u><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.-Backstage-id2994325?country=ru">Castbox</a></u></strong> <strong>и</strong> <strong><u><a href="https://soundstream.media/playlist/moskva-backstage">SoundStream</a></u>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><u><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></u></strong>________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите <u><a href="https://ankt.cc/rFPUtW">опрос</a></u> и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <u><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></u><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><u><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a></u>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><u><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></u></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><u><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></u></strong>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580671789_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_97559cc24532f1f4ba77902e18ac4b35.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, мосприрода, подкаст

"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы

14:00 22.10.2020
 
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Москва – это не только загруженные магистрали и оживленные улицы, но и обширные зеленые зоны, за которыми ежедневно следят и ухаживают специалисты. Что такое особо охраняемая природная территория и чем она отличается от обычного парка? Насколько разнообразны флора и фауна Москвы? Правда ли, что белки – это краснокнижные животные?
Как сохраняется биоразнообразие в границах столицы? Зачем нужны эко-центры? Что разрешено и запрещено на особо охраняемых природных территориях? И как правильно подкармливать грызунов и птиц в холодный сезон?
О бережном отношении к городской природе и ее особенностях рассказывают специалисты ГПБУ "Мосприрода": главный специалист по экологическому просвещению и учету животных Азамат Кунафин и руководитель эко-центра "Кусково" Роман Бариев.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Москва. BackstageМосприродаПодкаст
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
Лента новостейМолния