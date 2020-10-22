https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html

"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы

Москва – это не только загруженные магистрали и оживленные улицы, но и обширные зеленые зоны, за которыми ежедневно следят и ухаживают специалисты. Что такое особо охраняемая природная территория и чем она отличается от обычного парка? Насколько разнообразны флора и фауна Москвы? Правда ли, что белки – это краснокнижные животные?

2020-10-22T14:00

2020-10-22T14:00

2020-10-22T14:00

москва. backstage

мосприрода

подкаст

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"Москва.Backstage". О флоре и фауне Москвы Москва – это не только загруженные магистрали и оживленные улицы, но и обширные зеленые зоны, за которыми ежедневно следят и ухаживают специалисты. Что такое особо охраняемая природная территория и чем она отличается от обычного парка? Насколько разнообразны флора и фауна Москвы? Правда ли, что белки – это краснокнижные животные?

Как сохраняется биоразнообразие в границах столицы? Зачем нужны эко-центры? Что разрешено и запрещено на особо охраняемых природных территориях? И как правильно подкармливать грызунов и птиц в холодный сезон?О бережном отношении к городской природе и ее особенностях рассказывают специалисты ГПБУ "Мосприрода": главный специалист по экологическому просвещению и учету животных Азамат Кунафин и руководитель эко-центра "Кусково" Роман Бариев.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-backstage/id1517772121">iTunes</a></u>, для Android —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL21vc2t2YS1iYWNrc3RhZ2UueG1s">Google Podcasts</a></u>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><u><a href="https://music.yandex.ru/album/11086396">Яндекс.Музыка</a></u></strong>, <strong><u><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.-Backstage-id2994325?country=ru">Castbox</a></u></strong> <strong>и</strong> <strong><u><a href="https://soundstream.media/playlist/moskva-backstage">SoundStream</a></u>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><u><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></u></strong>________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите <u><a href="https://ankt.cc/rFPUtW">опрос</a></u> и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <u><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></u><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><u><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a></u>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><u><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></u></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><u><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></u></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, мосприрода, подкаст