https://ria.ru/20201022/moskva-1581003548.html
Собянин назвал число москвичей, получающих соцподдержку
Более 4 миллионов человек в Москве получают социальную поддержку, сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:32
2020-10-22T14:32
2020-10-22T14:32
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<strong>МОСКВА, 22окт - РИА Новости.</strong> Более 4 миллионов человек в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> получают социальную поддержку, сообщил в своём <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a> мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."В пандемию многократно выросла нагрузка на социальных работников. Они взяли под свою опеку самых незащищенных перед болезнью людей - это москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Спасибо соцработникам за этот благородный труд. В Москве социальную поддержку получают больше 4 миллионов человек - каждый третий горожанин", - написал Собянин.Мэр отметил, что в столице помогают людям старшего поколения, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, безработным. В 2020 году на программу соцподдержки выделено больше 540 миллиардов рублей."Мы также реформировали службу занятости. Сегодня там около 250 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем до пандемии. С начала года мы нашли работу почти 133 тысячам человек, еженедельно трудоустраиваем более 7 тысяч", - рассказал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва