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https://ria.ru/20201022/moryaki-1580949427.html
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее моряки вернулись в Россию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:47
2020-10-22T17:25
мария захарова
стамбул
малабо
экваториальная гвинея
эфиопия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее моряки вернулись в Россию, передает корреспондент РИА Новости.Накануне моряки – три россиянина и один украинец - вылетели из <a href="http://ria.ru/location_Malabo/" target="_blank" data-auto="true">Малабо</a> (<a href="http://ria.ru/location_Equatorial_Guinea/" target="_blank" data-auto="true">Экваториальная Гвинея</a>) в Аддис-Абебу (<a href="http://ria.ru/location_Ethiopia/" target="_blank" data-auto="true">Эфиопия</a>), а оттуда - Стамбул, после чего уже отправились в Россию. Самолет из Турции приземлился в четверг утром в московском аэропорту Внуково.Шестого октября российская дипмиссия сообщила об освобождении трех захваченных пиратами с торговых судов Rio Mitong и Djibloho в мае российских моряков А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что моряков удалось освободить благодаря слаженным действиям официальных и частных лиц.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.
https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html
стамбул
малабо
экваториальная гвинея
эфиопия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Освобожденные из пиратского плена моряки вернулись домой
Четверо моряков - три гражданина РФ и один Украины – вернулись в четверг в Москву из Экваториальной Гвинеи, где провели в плену у нигерийских пиратов почти полгода
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мария захарова, стамбул, малабо, экваториальная гвинея, эфиопия, в мире

Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию

10:47 22.10.2020 (обновлено: 17:25 22.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее моряки вернулись в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне моряки – три россиянина и один украинец - вылетели из Малабо (Экваториальная Гвинея) в Аддис-Абебу (Эфиопия), а оттуда - Стамбул, после чего уже отправились в Россию. Самолет из Турции приземлился в четверг утром в московском аэропорту Внуково.
Шестого октября российская дипмиссия сообщила об освобождении трех захваченных пиратами с торговых судов Rio Mitong и Djibloho в мае российских моряков А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что моряков удалось освободить благодаря слаженным действиям официальных и частных лиц.
Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.
Вооруженные пираты на берегу моря - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
 
Мария ЗахароваСтамбулМалабоЭкваториальная ГвинеяЭфиопияВ мире
 
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