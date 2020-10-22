https://ria.ru/20201022/moryaki-1580949427.html

Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию

Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее моряки вернулись в Россию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:47

2020-10-22T10:47

2020-10-22T17:25

мария захарова

стамбул

малабо

экваториальная гвинея

эфиопия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Освобожденные из пиратского плена в Экваториальной Гвинее моряки вернулись в Россию, передает корреспондент РИА Новости.Накануне моряки – три россиянина и один украинец - вылетели из <a href="http://ria.ru/location_Malabo/" target="_blank" data-auto="true">Малабо</a> (<a href="http://ria.ru/location_Equatorial_Guinea/" target="_blank" data-auto="true">Экваториальная Гвинея</a>) в Аддис-Абебу (<a href="http://ria.ru/location_Ethiopia/" target="_blank" data-auto="true">Эфиопия</a>), а оттуда - Стамбул, после чего уже отправились в Россию. Самолет из Турции приземлился в четверг утром в московском аэропорту Внуково.Шестого октября российская дипмиссия сообщила об освобождении трех захваченных пиратами с торговых судов Rio Mitong и Djibloho в мае российских моряков А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что моряков удалось освободить благодаря слаженным действиям официальных и частных лиц.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения были похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены. В сентябре пираты угрожали убить захваченных моряков, если не будет предоставлен выкуп. Тогда компания-судовладелец проводила переговоры с пиратами.

https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html

стамбул

малабо

экваториальная гвинея

эфиопия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Освобожденные из пиратского плена моряки вернулись домой Четверо моряков - три гражданина РФ и один Украины – вернулись в четверг в Москву из Экваториальной Гвинеи, где провели в плену у нигерийских пиратов почти полгода 2020-10-22T10:47 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, стамбул, малабо, экваториальная гвинея, эфиопия, в мире