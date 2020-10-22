Путин рассказал о зависимости экономики Молдавии от России
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ знают, что происходят в Молдавии, но ее отрасли завязаны на Россию и без нее существовать пока не могут.
"Мы видим, что происходит вокруг Молдовы, и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино?... Дело не только в вине, но другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормально существовать просто не могут, пока во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке это производство не востребовано", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Путин выразил надежду, что избиратели в Молдавии оценят усилия нынешнего президента их страны Игоря Додона по развитию отношений с Россией.