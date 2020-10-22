Путин рассказал о зависимости экономики Молдавии от России

"Мы видим, что происходит вокруг Молдовы, и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино?... Дело не только в вине, но другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормально существовать просто не могут, пока во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке это производство не востребовано", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".