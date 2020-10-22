https://ria.ru/20201022/moldaviya-1580891293.html

"Получил приказ из Москвы". Кому снова угрожают революцией

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в Молдавии готовят очередную цветную революцию. Действительно, один из кандидатов на выборах РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T15:47

майя санду

европейский совет

евросоюз

михаил саакашвили

дмитрий козак

приднестровская молдавская республика

москва

молдавия

сша

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<strong>МОСКВА, 22 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в Молдавии готовят очередную цветную революцию. Действительно, один из кандидатов на выборах в республике Майя Санду уже пригрозила акциями протеста, <a href="https://newsmaker.md/ro/dodon-este-las-si-se-ascunde-in-spatele-cec-ului-pas-anunta-un-protest-fata-de-fraudarea-alegerilor/" target="_blank">назвав</a> возможную победу соперника — действующего президента Игоря Додона — результатом "массовых фальсификаций". Грозит ли Молдавии Майдан — разбиралось РИА Новости. Ничего противПо словам главы российской разведки, в Кишинев приедут специалисты по переворотам. "Госдепартамент США предписал посольству заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его (Додона. — Прим. ред.) переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", — подчеркнул Нарышкин. Главные соперники, как и четыре года назад, — Игорь Додон и Майя Санду. В 2016-м в Молдавии состоялись первые с 1990-х годов прямые выборы главы государства. Ни Додон, ни Санду не получили более половины голосов в первом туре. Во втором Додона поддержали 48 процентов пришедших на участки, его соперницу — 39. Борьба за власть не прекратилась. В Молдавии значительная часть полномочий — в руках парламента. Додон был лидером Партии социалистов, у которой было в законодательном органе большинство, но не абсолютное. Поэтому, едва вступив в должность, новый глава государства столкнулся с противодействием. Президентство он начал с символических шагов, которые не обрадовали тех, кто ориентируется на ЕС и Румынию. При этом Додон подчеркивал: он не пророссийский политик и не прозападный, а промолдавский.На резиденции президент распорядился повесить только государственный флаг — раньше вместе с ним развевалось и полотнище с двенадцатью звездами Евросоюза. "Законодательство Молдовы не предусматривает другие стяги на госучреждениях", — пояснил глава республики, особо отметив, что не имеет ничего против ЕС. Кроме того, президентский сайт, который ранее вели на румынском, Додон перевел на молдавский — государственный язык, согласно Конституции. "Я уважаю Основной закон, и так будет в течение всего действия моего мандата", — подчеркнул он. Далее президент объявил о намерении <a href="https://ru.sputnik.md/politics/20170117/10821273/dodon-rasskazal-v-moskve-skolko-prosushhestvuet-dogovor-moldovy-s-es.html" target="_blank">аннулировать</a> соглашение об ассоциации с Европейским союзом, заключенное в 2014-м, и восстановить в полном объеме торговые связи — например, с Россией. "Мы понимаем, — добавил он, — что все разрушенное годами невозможно восстановить за один день".О новом курсе Додон прямо говорил и еврочиновникам. Так, например, на встрече с главой ЕС Дональдом Туском сообщил, что, вопреки оптимистическим ожиданиям, после подписания соглашения об ассоциации "ситуация в стране ухудшилась". Молдавский президент не упустил возможность его <a href="http://www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-presedintele-republicii-molodva-a-avut-o-intrevedere-cu-donald-tusk-presedintele-consiliului-european-71653" target="_blank">подколоть</a> — поблагодарил Туска за "рекордную финансовую поддержку республики в последние восемь лет" и выразил сожаление, что к улучшению качества жизни это не привело. Внутри страны Додон не боялся заимствовать средства из арсенала цветных революций. В момент очередного обострения предупредил, что если Молдавию попытаются втянуть в региональный конфликт, то он устроит аналог Майдана. "Вместе с народом Молдовы мы направим усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами, в том числе путем созыва Великого национального собрания и организации протестов в режиме нон-стоп", — <a href="https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/1885793464994872" target="_blank">пригрозил</a> президент.Россия желает сохранить влияниеКогда в 2019-м Санду стала премьером, ее правительству немедленно пообещали помощь и поддержку Евросоюза. Она открыто декларировала так называемые проевропейские взгляды. И в беседе с вице-премьером России Дмитрием Козаком заявила, что молдавские власти по-прежнему ориентированы на ЕС. Насчет российских войск в Приднестровье выразила недовольство. Премьер призналась, что не знает планов Москвы, но уверена: "Россия желает сохранить влияние в странах региона". Она вновь подняла вопрос об объединении с Румынией, мотивировав это тем, что, по данным соцопросов, около четверти населения поддержали бы эту идею. Кроме того, Санду пошла проверенным путем в деле реформ на постсоветском пространстве и пригласила бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Только, как выяснилось, в бюджете республики не хватило денег на оплату его услуг. Премьер приготовилась просить средства из-за рубежа. Но вопрос разрешился сам собой: прославленный реформатор сам <a href="https://www.youtube.com/watch?v=t8TGiLdsRBc&feature=youtu.be&t=9244" target="_blank">отказался</a> от приглашения. "Еще ее предшественник ко мне обращался. Но я не премьер-министр по вызову, при всем уважении к молдаванам", — объяснил бывший грузинский президент. Санду прямо <a href="https://point.md/ru/novosti/politika/sandu-moldova-poteriala-800-mln-leev-ot-es-posle-vypolneniia-prikaza-moskvy" target="_blank">обвинила</a> Додона в том, что тот якобы управляется из России. По ее словам, Кишинев не получил транш от ЕС, так как президент отказался разделить операторов транспортировки газа, как того хотели в Брюсселе. "ЕС хотел, чтобы мы были независимы от России в энергетическом плане, но Игорь Додон получил приказ от Москвы и не принял этот закон", — негодовала политик.Партия без хозяинаНа предвыборную ситуацию влияет и то, что в стране нет олигарха Владимира Плахотнюка, который долгое время был лидером Демократической партии, игравшей важную роль в политической жизни республики. В 2019-м Плахотнюк, которого называли теневым правителем Молдавии, покинул республику. По уверениям прессы, олигарх испортил отношения и с Москвой, и Вашингтоном, и с Брюсселем. Оставшаяся без хозяина Демпартия объявила о <a href="https://ru.sputnik.md/politics/20201020/32094153/filip-rasskazal-kogo-podderzhat-chleny-dempartii-naprezidentskikh-vyborakh.html" target="_blank">нейтралитете</a> в намечающейся схватке, чтобы не углублять раскол в политике. "Мы не считаем нужным указывать коллегам и сторонникам, за кого голосовать", — подчеркнул лидер партии Павел Филип.Между тем расклад <a href="https://ru.sputnik.md/society/20201020/32091417/vybory-prezident-moldova-reyting-kandidat-nastroenie-electorat.html" target="_blank">таков</a>: по результатам опроса, Додона в первом туре поддержали бы 32 процента избирателей (в сентябре было 27,5). У Санду — 18,6 процента. Молдавские паспортаДиректор молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский считает, что высказывание Нарышкина может усилить напряжение в обществе. "Многие подумают, что избрание Додона приведет к цветной революции, — предупреждает эксперт. По его мнению, фальсификации, о которых говорила Санду, способны материализоваться в высокой явке на участках в России и наплыве жителей Приднестровья. "В 2019-м внезапно проголосовали 35 тысяч приднестровцев, хотя обычно они игнорировали молдавские выборы. Их голоса просто купили", — считает Андриевский. Кроме того, отмечает он, изменился и расклад среди политиков. Один из претендентов — Ренато Усатый — уже не настроен поддерживать Додона, а другие призовут электорат отдавать голоса проевропейским кандидатам. Андриевский уверен, что разрыв между Додоном и Санду незначителен, они идут ноздря в ноздрю, и подмога действующему президенту — политические технологии. Но только при одном условии, уточняет эксперт: "Если это не подкуп избирателей и другие нарушения закона. Надеюсь, никто из соперников не пойдет на такие меры". Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан напоминает: практически каждые выборы в Молдавии заканчиваются политическим кризисом. "Еще в 2009-м там произошла "кирпичная революция" — сгорел парламент, а вместе с ним и Декларация о суверенитете, которую считают более важным документом для государственности, чем подлинник Конституции. Сейчас у Санду есть уличная поддержка националистов и румыно-унионистов — тех, кто ратует за объединение с соседней страной", — говорит он. Участие Приднестровья должно только радовать молдавских националистов, иронизирует Лизан, ведь Кишинев рассматривает эту территорию как свою: "Молдавские паспорта у жителей Приднестровской Республики есть, так что в Кишиневе обязаны принять и их электоральные предпочтения".Если же цветная революция начнется, продолжает эксперт, все будет зависеть от того, защитит ли каждая сторона свой результат. У России нет инструментов для влияния на ситуацию внутри республики, уверен Лизан. Хотя назрела необходимость менять отношение к постсоветскому пространству — во многих государствах даже оппозиция положительно относится к контактам с Москвой.

приднестровская молдавская республика

москва

молдавия

сша

грузия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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