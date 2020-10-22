https://ria.ru/20201022/model-1580983025.html

В возрасте 101 года умерла актриса, с которой рисовали Белоснежку

На 102 году жизни умерла актриса, хореограф, а также модель, с которой рисовали нескольких персонажей для анимационных фильмов студии Walt Disney, Мардж... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:45

2020-10-22T13:45

2020-10-22T13:45

мардж чэмпион

культура

кино и сериалы

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уолт дисней

лос-анджелес

калифорния

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. На 102 году жизни умерла актриса, хореограф, а также модель, с которой рисовали нескольких персонажей для анимационных фильмов студии Walt Disney, Мардж Чэмпион, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/marge-champion-dead-actress-dancer-model-snow-white-was-xx-999189" target="_blank">сообщает</a> THR. Печальную новость подтвердил изданию инструктор по бальным танцам Пьер Дюлэйн. По его словам, обладательницы премии "Эмми" за постановку танцев в телефильме "Queen of the stardust ballroom" (1975 год) не стало в эту среду. Причина смерти не уточняется. Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в семье хореографа Эрнеста Белчера и его супруги предпринимательницы Гладис Ли Баскетт. Чэмпион увлеклась танцами еще в детстве, а уже в 12 лет работала инструктором в школе танцев ее отца. Позже она стала выступать на Бродвее и сниматься в кино.В 1950-х годах с участием актрисы вышло несколько музыкальных фильмов, пользовавшихся успехом. Среди них: "Плавучий театр" (1951), "Это выглядит красиво" (1952), "Оставь девушку в покое" (1953) и другие. Танцовщица также известна тем, что именно с нее рисовали главную героиню из оскароносного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов" (1937), а также Голубую Фею из "Пиноккио" (1940).

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html

лос-анджелес

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мардж чэмпион, кино и сериалы, новости культуры, уолт дисней, лос-анджелес, калифорния