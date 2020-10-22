https://ria.ru/20201022/mks-1580944079.html

"Не по нашей причине". Разработчик оценил ситуацию с кислородом на МКС

Разработчик системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая накануне отказала на МКС в третий раз за семь дней, заверил РИА Новости, что поломка не связана с РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:18

2020-10-22T10:18

2020-10-22T10:43

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая накануне отказала на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> в третий раз за семь дней, заверил РИА Новости, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком.От дальнейших комментариев он отказался, перенаправив все вопросы к оператору российского сегмента станции - Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>").Накануне из переговоров экипажа МКС с Землей стало известно о выходе системы "Электрон-ВМ" из строя. Сбои в ее работе уже отмечались 14 и 19 октября, но тогда ее работа была восстановлена.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", после вчерашнего отключения "Электрона" экипаж разобрал систему и начал изучать на предмет неисправностей.Отказы системы получения кислорода на российском сегменте МКС время от времени случаются, но на станции на этот случай есть запасы кислорода. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков, <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавт <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Кэтлин Рубинс. Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> вернулись сегодня на Землю.

https://ria.ru/20201022/soyuz-1580930821.html

https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука