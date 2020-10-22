"Не по нашей причине". Разработчик оценил ситуацию с кислородом на МКС
10:18 22.10.2020 (обновлено: 10:43 22.10.2020)
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Разработчик системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая накануне отказала на МКС в третий раз за семь дней, заверил РИА Новости, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком.
"Это не по нашей причине. Так что мы консультируем ЦУП [Центр управления полетами], но не более того", - сказал РИА Новости начальник специального опытного конструкторского бюро по системам жизнеобеспечения космических летательных аппаратов, главный конструктор НИИхиммаш Алексей Кочетков.
От дальнейших комментариев он отказался, перенаправив все вопросы к оператору российского сегмента станции - Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос").
Накануне из переговоров экипажа МКС с Землей стало известно о выходе системы "Электрон-ВМ" из строя. Сбои в ее работе уже отмечались 14 и 19 октября, но тогда ее работа была восстановлена.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", после вчерашнего отключения "Электрона" экипаж разобрал систему и начал изучать на предмет неисправностей.
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Отказы системы получения кислорода на российском сегменте МКС время от времени случаются, но на станции на этот случай есть запасы кислорода. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди вернулись сегодня на Землю.