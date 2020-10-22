Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201022/mks-1580944079.html
"Не по нашей причине". Разработчик оценил ситуацию с кислородом на МКС
Разработчик системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая накануне отказала на МКС в третий раз за семь дней, заверил РИА Новости, что поломка не связана с РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:18
2020-10-22T10:43
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_0:180:2048:1332_1400x0_80_0_0_954d09f1bac4a12ddb08c17168ede086.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая накануне отказала на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> в третий раз за семь дней, заверил РИА Новости, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком.От дальнейших комментариев он отказался, перенаправив все вопросы к оператору российского сегмента станции - Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>").Накануне из переговоров экипажа МКС с Землей стало известно о выходе системы "Электрон-ВМ" из строя. Сбои в ее работе уже отмечались 14 и 19 октября, но тогда ее работа была восстановлена.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", после вчерашнего отключения "Электрона" экипаж разобрал систему и начал изучать на предмет неисправностей.Отказы системы получения кислорода на российском сегменте МКС время от времени случаются, но на станции на этот случай есть запасы кислорода. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков, <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавт <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Кэтлин Рубинс. Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> вернулись сегодня на Землю.
https://ria.ru/20201022/soyuz-1580930821.html
https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_115:0:1935:1365_1400x0_80_0_0_e6198c5e8d14226e0eea106b737f9b52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

"Не по нашей причине". Разработчик оценил ситуацию с кислородом на МКС

10:18 22.10.2020 (обновлено: 10:43 22.10.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Разработчик системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая накануне отказала на МКС в третий раз за семь дней, заверил РИА Новости, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком.
"Это не по нашей причине. Так что мы консультируем ЦУП [Центр управления полетами], но не более того", - сказал РИА Новости начальник специального опытного конструкторского бюро по системам жизнеобеспечения космических летательных аппаратов, главный конструктор НИИхиммаш Алексей Кочетков.
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-16 после посадки в казахстанской степи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
07:38Хочу стать космонавтом
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" благополучно вернулся на Землю
От дальнейших комментариев он отказался, перенаправив все вопросы к оператору российского сегмента станции - Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос").
Накануне из переговоров экипажа МКС с Землей стало известно о выходе системы "Электрон-ВМ" из строя. Сбои в ее работе уже отмечались 14 и 19 октября, но тогда ее работа была восстановлена.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", после вчерашнего отключения "Электрона" экипаж разобрал систему и начал изучать на предмет неисправностей.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:54Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" назвал размер трещины на МКС
Отказы системы получения кислорода на российском сегменте МКС время от времени случаются, но на станции на этот случай есть запасы кислорода. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди вернулись сегодня на Землю.
 
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
Лента новостейМолния