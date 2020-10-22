https://ria.ru/20201022/mir-1581056796.html

Путин высказался об изменениях в мире со времен послевоенного устройства

Президент РФ Владимир Путин заявил об изменениях со времен послевоенного устройства: роль Британии изменилась, СССР не существует, а Россию кто-то попытался... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:08

2020-10-22T18:08

2020-10-22T19:47

выступление путина на заседании валдайского клуба

великобритания

ссср

сша

россия

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил об изменениях со времен послевоенного устройства: роль Британии изменилась, СССР не существует, а Россию кто-то попытался списать со счетов, но страна адекватно оценивает свои возможности.Он подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои возможности."Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал",- сказал Путин.

https://ria.ru/20200901/osobennost-1576569321.html

великобритания

ссср

сша

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, великобритания, ссср, сша, россия, владимир путин, в мире