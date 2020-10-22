Путин высказался об изменениях в мире со времен послевоенного устройства
18:08 22.10.2020 (обновлено: 19:47 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об изменениях со времен послевоенного устройства: роль Британии изменилась, СССР не существует, а Россию кто-то попытался списать со счетов, но страна адекватно оценивает свои возможности.
"По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: Советским Союзом, США, Великобританией. Изменилась роль Великобритании за это время, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов",- заявил Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба " Валдай ".
Он подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои возможности.
"Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал",- сказал Путин.
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