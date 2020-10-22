https://ria.ru/20201022/minzdrav-1580957364.html

В подвале барнаульской больницы нашли скопление трупов

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило подлинность видеозаписи из больничного подвала, где скопились трупы в черных пакетах. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:23

2020-10-22T11:23

2020-10-22T12:03

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило подлинность видеозаписи из больничного подвала, где скопились трупы в черных пакетах. Как пояснил <a href="https://vesti22.tv/news/posle-shokiruyushchego-video-v-minzdrave-poobeshchali-reshit-problemu-kovidnoy-ocheredi-v-morg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вестям"</a> главный паталогоанатом региона Владимир Климачев, вскрытие — обязательная процедура для определения точной причины смерти. Так как нужно обеспечить безопасность врачей и изоляцию инфицированных тел от незаразных, провести работу быстро невозможно. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором видны большие черные пакеты на каталках и на полу. Они занимают весь коридор подвального помещения городской больницы №12 в Барнауле. Мужчина за кадром говорит, что все эти люди умерли от коронавируса. По словам Климачева, в больнице оборудовали специальную комнату, где поддерживается необходимая температура. При необходимости тела будут доставлять в резервный морг горбольницы № 3. Также планируется дополнительно привлечь патологоанатомов из числа студентов профильной кафедры алтайского медицинского университета.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, барнаул, общество