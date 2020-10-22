https://ria.ru/20201022/minzdrav-1580935606.html

Минздрав призвал не делать компьютерную томографию "на всякий случай"

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин считает, что людям не стоит делать компьютерную томографию... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:48

2020-10-22T08:48

2020-10-22T13:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил тюрин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин считает, что людям не стоит делать компьютерную томографию (КТ) профилактически без назначения врача, надежным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест.Он отметил, что во многих регионах России сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях.Специалист подчеркнул, что самый точный и надежный признак того, что у пациента коронавирусная инфекция – это ПЦР-реакция, которая берется с помощью обычного мазка из горла, из зева, и КТ к диагностике коронавирусной инфекции в этом смысле не имеет никакого отношения.Он добавил, что, если при КТ выявляются какие-то изменения в легких, это совершенно не означает наличие у пациента коронавирусной инфекции. Такие изменения могут возникать при других респираторных заболеваниях, например, при гриппе.Он также отметил, что КТ – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента. Если у кого-то из пациентов предполагается коронавирусная или респираторная инфекция, и он болен в течение 4-6 дней, ему можно и нужно сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, "их не будет и при КТ, и делать такому пациенту КТ не имеет никакого смысла", указал специалист.<a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Tjurin/" target="_blank" data-auto="true">Тюрин</a> также призвал граждан не делать компьютерную томографию "на всякий случай". Это позволит оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/kvartsevanie-1578085492.html

https://ria.ru/20201022/allergiya-1580921088.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил тюрин, общество