https://ria.ru/20201022/minsk-1580980995.html

В Кремле прокомментировали поездку Нарышкина в Минск

Спецслужбы России и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:03

2020-10-22T13:03

2020-10-22T13:03

дмитрий песков

сергей нарышкин

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Спецслужбы России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> в четверг утром прибыл с неанонсированным визитом в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>.

https://ria.ru/20201022/spetssluzhby-1580959402.html

минск

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, сергей нарышкин, минск, белоруссия, в мире