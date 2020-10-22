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В Кремле прокомментировали поездку Нарышкина в Минск
Спецслужбы России и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:03
2020-10-22T13:03
дмитрий песков
сергей нарышкин
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Спецслужбы России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> в четверг утром прибыл с неанонсированным визитом в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>.
https://ria.ru/20201022/spetssluzhby-1580959402.html
минск
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дмитрий песков, сергей нарышкин, минск, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали поездку Нарышкина в Минск

13:03 22.10.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Спецслужбы России и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл с неанонсированным визитом в Минск.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
11:30Союзное государство
Нарышкин оценил перспективы сотрудничества спецслужб России и Белоруссии
"В данном случае речь идет о судьбе внешней разведке. И в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб. Поэтому происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства", - сказал Песков журналистам.
 
Дмитрий ПесковСергей НарышкинМинскБелоруссияВ мире
 
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