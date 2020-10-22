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Названы провоцирующие приступы мигрени продукты
Красное вино, шоколад, выдержанные сыры, пищевые добавки, копчёности и ряд других продуктов, особенно содержащих вещества, являющиеся предшественниками гормона... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:15
2020-10-22T11:18
ринат богданов
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Красное вино, шоколад, выдержанные сыры, пищевые добавки, копчёности и ряд других продуктов, особенно содержащих вещества, являющиеся предшественниками гормона радости серотонина, могут спровоцировать приступы мигрени, предупредил главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a>.По его словам, к пище, провоцирующей приступы мигрени, в первую очередь следует отнести продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга.Отвечая на вопрос, существуют ли продукты, помогающие избегать приступов мигрени, невролог сказал: "Мне такие продукты не известны, лучше избегать провокаторов приступов".
https://ria.ru/20201021/migren-1580763282.html
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ринат богданов, московская область (подмосковье), общество

Названы провоцирующие приступы мигрени продукты

11:15 22.10.2020 (обновлено: 11:18 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Красное вино, шоколад, выдержанные сыры, пищевые добавки, копчёности и ряд других продуктов, особенно содержащих вещества, являющиеся предшественниками гормона радости серотонина, могут спровоцировать приступы мигрени, предупредил главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов.
"Часто этот спектр индивидуален, люди, страдающие мигренью, чаще всего знают, какие продукты могут спровоцировать приступ и избегают их употребления. Ну, например – это шоколад, копчёности, пищевые добавки – нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь – красное вино, пиво", - сказал РИА Новости Богданов.
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21 октября, 09:17
Невролог назвал опасное последствие приступов мигрени
По его словам, к пище, провоцирующей приступы мигрени, в первую очередь следует отнести продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга.
"Кроме этого, не следует забывать, что питание должно быть дробным – примерно 5-6 раз в день. Голод тоже может спровоцировать мигрень", - отметил специалист.
Отвечая на вопрос, существуют ли продукты, помогающие избегать приступов мигрени, невролог сказал: "Мне такие продукты не известны, лучше избегать провокаторов приступов".
 
Ринат БогдановМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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