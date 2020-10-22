https://ria.ru/20201022/migren-1580955774.html

Названы провоцирующие приступы мигрени продукты

Красное вино, шоколад, выдержанные сыры, пищевые добавки, копчёности и ряд других продуктов, особенно содержащих вещества, являющиеся предшественниками гормона... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:15

2020-10-22T11:15

2020-10-22T11:18

ринат богданов

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Красное вино, шоколад, выдержанные сыры, пищевые добавки, копчёности и ряд других продуктов, особенно содержащих вещества, являющиеся предшественниками гормона радости серотонина, могут спровоцировать приступы мигрени, предупредил главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a>.По его словам, к пище, провоцирующей приступы мигрени, в первую очередь следует отнести продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга.Отвечая на вопрос, существуют ли продукты, помогающие избегать приступов мигрени, невролог сказал: "Мне такие продукты не известны, лучше избегать провокаторов приступов".

https://ria.ru/20201021/migren-1580763282.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат богданов, московская область (подмосковье), общество