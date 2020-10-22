https://ria.ru/20201022/mid-1581031129.html

Захарова ответила на обвинения США в адрес России в киберпреступлениях

Обвинения со стороны США в адрес России в воздействии в киберсфере бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:35

2020-10-22T16:35

2020-10-22T16:55

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Обвинения со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в адрес России в воздействии в киберсфере бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее минюст и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> США выдвинули обвинения против шести предполагаемых российских хакеров, которых США подозревают также в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>."В то время как все здравомыслящее мировое сообщество пытается наладить конструктивное сотрудничество в сфере международной информационной безопасности, пытается также найти пути преодоления киберпандемии, отдельные государства продолжают осуществлять практику бездоказательных обвинений России в совершении противоправных действий в информационном пространстве. Именно так мы расцениваем предъявленные властями США обвинения граждан России в хакерстве", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на фоне постоянных измышлений Запада о действиях неких всемогущих русских хакеров "остаются без ответа предложения РФ организовать встречу экспертов для обсуждения накопившихся претензий и противоречий"."США и их союзники предпочитают использовать ложные, надуманные сюжеты о российском воздействии, повышают накал претензий", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20200911/rossiya-1577071827.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире