https://ria.ru/20201022/medved-1580960772.html

Житель Сочи ответит в суде за смерть ребенка, которого убили его медведи

Суд в Сочи рассмотрит дело местного жителя, в вольере которого два диких медведя в августе загрызли 11-летнего мальчика, сообщает прокуратура Краснодарского... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:36

2020-10-22T11:36

2020-10-22T11:36

сочи

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> рассмотрит дело местного жителя, в вольере которого два диких медведя в августе загрызли 11-летнего мальчика, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.Несчастный случай произошел в Лазаревском районе Сочи в августе: два медведя загрызли 11-летнего мальчика. По данным следствия, в 2011 году 57-летний житель города Сочи стал владельцем двух диких медведей. Для содержания животных мужчина соорудил вольер и огородил его металлическим забором с дверью. Вольер для диких медведей находился вблизи детского конноспортивного комплекса.По данным следственного комитета, мужчина легкомысленно отнесся к содержанию животных.Ранее сообщалось, что медведи были застрелены после происшествия. На мужчину было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20201019/medvedi-1580526522.html

https://ria.ru/20201019/rys-1580486603.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия