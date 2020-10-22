Житель Сочи ответит в суде за смерть ребенка, которого убили его медведи
СОЧИ, 22 окт – РИА Новости. Суд в Сочи рассмотрит дело местного жителя, в вольере которого два диких медведя в августе загрызли 11-летнего мальчика, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Несчастный случай произошел в Лазаревском районе Сочи в августе: два медведя загрызли 11-летнего мальчика. По данным следствия, в 2011 году 57-летний житель города Сочи стал владельцем двух диких медведей. Для содержания животных мужчина соорудил вольер и огородил его металлическим забором с дверью. Вольер для диких медведей находился вблизи детского конноспортивного комплекса.
"Одиннадцатилетний мальчик беспрепятственно, через незапертую решетчатую металлическую дверь забора подошел к вольеру. В этот момент один из медведей просунул в зазор между решетками вольера лапу и затащил ребенка в вольер, где оба медведя причинили ему множественные рваные и резаные повреждения, в результате которых последний скончался на месте", - говорится в сообщении.
По данным следственного комитета, мужчина легкомысленно отнесся к содержанию животных.
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"Вольер не был оборудован особо прочными запорами, исключающими их открывание животными и посторонними. Кроме того, обвиняемый не установил дополнительное ограждение, препятствующее доступ посетителей вплотную к основному ограждению вольера, тем самым не исключил физический контакт с опасными животными", - подчеркивает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что медведи были застрелены после происшествия. На мужчину было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"Обвиняемый вину признал. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура региона.
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