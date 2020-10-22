https://ria.ru/20201022/meditsina-1580977324.html

Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:48

2020-10-22T12:48

2020-10-22T15:00

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a> считает, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине.Вице-премьер пояснила, что бюджетная медицина зависит от федеральных средств: на здравоохранение может тратиться "большее или меньшее количество денег". Прежде всего это характерно для регионов, так как зачастую дефицит складывается именно там."С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов. В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект", — добавила Голикова.Она подчеркнула, что еще одним важным аргументом в пользу страховой медицины можно назвать то, что она подчиняется базовому закону об основах социального страхования."Коль скоро Конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины", — заключила вице-премьер.

https://ria.ru/20200811/1575648555.html

https://ria.ru/20201014/ogranicheniya-1579794245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, татьяна голикова, общество