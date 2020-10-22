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Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:48
2020-10-22T15:00
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a> считает, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине.Вице-премьер пояснила, что бюджетная медицина зависит от федеральных средств: на здравоохранение может тратиться "большее или меньшее количество денег". Прежде всего это характерно для регионов, так как зачастую дефицит складывается именно там."С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов. В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект", — добавила Голикова.Она подчеркнула, что еще одним важным аргументом в пользу страховой медицины можно назвать то, что она подчиняется базовому закону об основах социального страхования."Коль скоро Конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины", — заключила вице-премьер.
https://ria.ru/20200811/1575648555.html
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине

12:48 22.10.2020 (обновлено: 15:00 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине.

"Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине", — сказала она в интервью в рамках исследования "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", опубликованного на сайте РАНХиГС.

Вице-премьер пояснила, что бюджетная медицина зависит от федеральных средств: на здравоохранение может тратиться "большее или меньшее количество денег". Прежде всего это характерно для регионов, так как зачастую дефицит складывается именно там.
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"С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов. В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект", — добавила Голикова.
Она подчеркнула, что еще одним важным аргументом в пользу страховой медицины можно назвать то, что она подчиняется базовому закону об основах социального страхования.
"Коль скоро Конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины", — заключила вице-премьер.
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