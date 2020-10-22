https://ria.ru/20201022/maskirovka-1580925627.html
Минобороны запатентовало новую маскировку мобильных объектов от спутников
Военная академия связи имени Буденного Минобороны России запатентовала способ маскировки наземных мобильных объектов от взора радиолокационных спутников... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T03:14
2020-10-22T03:14
2020-10-22T03:14
новое оружие россии
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
министерство обороны рф (минобороны рф)
новая земля
москва
безопасность
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Военная академия связи имени Буденного Минобороны России запатентовала способ маскировки наземных мобильных объектов от взора радиолокационных спутников потенциальных противников. Об этом говорится в базе данных <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатента</a>.Предлагается на пути следования мобильных объектов, за которыми может вестись наблюдение с зарубежных спутников-разведчиков, распылять облака специального аэрозоля, препятствующего зондирующему сигналу.Какие конкретно мобильные объекты так можно скрыть от спутников, в патенте не называется, однако известно, что Россия обладает подвижными грунтовыми комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами.Накануне телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки заявил, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" на полигоне на <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Новой Земле</a>.
https://ria.ru/20191021/1560008614.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство обороны рф (минобороны рф), новая земля, москва, безопасность