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Бурков поручил направить 50 машин правительства для перевозки медиков
Десять машин из автопарка правительства Омской области по поручению губернатора уже отправились на помощь медикам, борющимся с коронавирусом, всего врачам... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:41
2020-10-22T13:41
омская область
александр бурков
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Десять машин из автопарка правительства <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> по поручению губернатора уже отправились на помощь медикам, борющимся с коронавирусом, всего врачам передадут 50 машин, сообщили в облправительстве.Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> в понедельник, 19 октября сообщил о решении передать машины правительства медицинским учреждениям, чтобы повысить мобильность медиков. Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе действительно "сложная, но временная".Всего в работе омских медиков будут задействовано 50 единиц автопарка регионального правительства. Количество автомобилей увеличат, если возникнет потребность, отмечают в пресс-службе правительства Омской области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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александр бурков, омская область, общество

Бурков поручил направить 50 машин правительства для перевозки медиков

13:41 22.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Десять машин из автопарка правительства Омской области по поручению губернатора уже отправились на помощь медикам, борющимся с коронавирусом, всего врачам передадут 50 машин, сообщили в облправительстве.
Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник, 19 октября сообщил о решении передать машины правительства медицинским учреждениям, чтобы повысить мобильность медиков. Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе действительно "сложная, но временная".
"Десять машин регионального минтруда уже сегодня приступят к работе в городских поликлиниках. Автомобили будут развозить участковых врачей к омичам, которые вызвали медиков на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений", - говорится в сообщении облправительства в четверг.
Всего в работе омских медиков будут задействовано 50 единиц автопарка регионального правительства. Количество автомобилей увеличат, если возникнет потребность, отмечают в пресс-службе правительства Омской области.
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