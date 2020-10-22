Бурков поручил направить 50 машин правительства для перевозки медиков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Десять машин из автопарка правительства Омской области по поручению губернатора уже отправились на помощь медикам, борющимся с коронавирусом, всего врачам передадут 50 машин, сообщили в облправительстве.
Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник, 19 октября сообщил о решении передать машины правительства медицинским учреждениям, чтобы повысить мобильность медиков. Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе действительно "сложная, но временная".
"Десять машин регионального минтруда уже сегодня приступят к работе в городских поликлиниках. Автомобили будут развозить участковых врачей к омичам, которые вызвали медиков на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений", - говорится в сообщении облправительства в четверг.
Всего в работе омских медиков будут задействовано 50 единиц автопарка регионального правительства. Количество автомобилей увеличат, если возникнет потребность, отмечают в пресс-службе правительства Омской области.
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