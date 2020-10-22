https://ria.ru/20201022/mashina-1580993385.html

Бурков поручил направить 50 машин правительства для перевозки медиков

Десять машин из автопарка правительства Омской области по поручению губернатора уже отправились на помощь медикам, борющимся с коронавирусом, всего врачам... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:41

2020-10-22T13:41

2020-10-22T13:41

омская область

александр бурков

омская область

общество

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<strong>ОМСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Десять машин из автопарка правительства <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> по поручению губернатора уже отправились на помощь медикам, борющимся с коронавирусом, всего врачам передадут 50 машин, сообщили в облправительстве.Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> в понедельник, 19 октября сообщил о решении передать машины правительства медицинским учреждениям, чтобы повысить мобильность медиков. Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе действительно "сложная, но временная".Всего в работе омских медиков будут задействовано 50 единиц автопарка регионального правительства. Количество автомобилей увеличат, если возникнет потребность, отмечают в пресс-службе правительства Омской области.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580773370.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков, омская область, общество