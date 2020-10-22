https://ria.ru/20201022/markirovka-1581008480.html

Минздрав заявил, что решает проблему с маркировкой лекарств

Замминистра здравоохранения Наталья Хорова заявила, что в министерстве знают о проблемах с маркировкой лекарственных средств, работают вместе с Минпромторгом... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:58

2020-10-22T14:58

2020-10-22T14:58

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Замминистра здравоохранения Наталья Хорова заявила, что в министерстве знают о проблемах с маркировкой лекарственных средств, работают вместе с <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i" target="_blank">Минпромторгом</a> над этим вопросом.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.

https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество