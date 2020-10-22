Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/markirovka-1581008480.html
Минздрав заявил, что решает проблему с маркировкой лекарств
Замминистра здравоохранения Наталья Хорова заявила, что в министерстве знают о проблемах с маркировкой лекарственных средств, работают вместе с Минпромторгом... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:58
2020-10-22T14:58
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151116/47/1511164751_0:107:3049:1822_1400x0_80_0_0_ac96ec0cee9f6b372d07bed2ebab98e7.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Замминистра здравоохранения Наталья Хорова заявила, что в министерстве знают о проблемах с маркировкой лекарственных средств, работают вместе с <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i" target="_blank">Минпромторгом</a> над этим вопросом.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.
https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151116/47/1511164751_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_bc8d2e462488cb3f731791e00ab2a0c8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минздрав заявил, что решает проблему с маркировкой лекарств

14:58 22.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСчитывание QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Считывание QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Наталья Хорова заявила, что в министерстве знают о проблемах с маркировкой лекарственных средств, работают вместе с Минпромторгом над этим вопросом.

"Министерству здравоохранения, конечно же, об этих проблемах известно. Администратором в части ведения по маркировке является министерство промышленности. Мы с ними совместно в этом направлении работаем", - сказала она на заседании Госдумы, отвечая на вопрос депутата о том, насколько достоверна информация СМИ о проблемах с маркировкой лекарственных средств и сбоях в системе.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 22:07Распространение нового коронавируса
Названы "самые нужные лекарства" во время пандемии
 
Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
Лента новостейМолния