Минздрав заявил, что решает проблему с маркировкой лекарств
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСчитывание QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Наталья Хорова заявила, что в министерстве знают о проблемах с маркировкой лекарственных средств, работают вместе с Минпромторгом над этим вопросом.
"Министерству здравоохранения, конечно же, об этих проблемах известно. Администратором в части ведения по маркировке является министерство промышленности. Мы с ними совместно в этом направлении работаем", - сказала она на заседании Госдумы, отвечая на вопрос депутата о том, насколько достоверна информация СМИ о проблемах с маркировкой лекарственных средств и сбоях в системе.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.