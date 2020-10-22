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https://ria.ru/20201022/loren-1580978365.html
Софи Лорен за роль фильме "Вся жизнь впереди" выдвинут на "Оскар"
На YouTube-канале Netflix появился трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Уже известно, что Netflix собирается выдвинуть кандидатуру 86-летней Софи Лорен,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:49
2020-10-22T18:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
софи лорен
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix появился трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Уже известно, что Netflix собирается выдвинуть кандидатуру 86-летней Софи Лорен, сыгравшей в картине главную роль, на премию "Оскар", <a href="https://www.indiewire.com/2020/10/the-life-ahead-trailer-sophia-loren-netflix-oscars-1234594311/" target="_blank">сообщает</a> Indiewire.В основе ленты одноименный роман Ромена Гари. Мадам Рози (Софи Лорен) берет на себя опеку над сложным сенегальским мальчишкой Момо (Ибрагим Гайс), который оказывается вором и наркодилером. Ей приходится с ним очень непросто, но отношения начинают постепенно налаживаться, когда подросток узнает, что Рози пережила холокост.В трейлере звучит песня Дайан Уоррен, которая была написана специально для фильма.Режиссер картины — сын Софи Лорен и Карло Понти — Эдоардо Понти. Предыдущей крупной работой актрисы в кино стал фильм "Девять" (2009). На вопрос Entertainment Weekly о том, почему она так долго не снималась, Лорен <a href="https://ew.com/movies/sophia-loren-the-life-ahead/" target="_blank">ответила</a>: "Так получилось. Мне хотелось поработать над каким-нибудь интересным и сложным проектом, но таких не было на горизонте. Когда выбираешь кино, в котором можешь сыграть наилучшим образом, ты себя спасаешь в каком-то смысле, потому что вкладываешь в работу часть себя и получается правдиво. Люди любят откровенность". Премьера проекта ожидается на Netflix 13 ноября 2020 года. Также в ноябре картина выйдет в ограниченный прокат.
https://ria.ru/20200923/loren-1577639487.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, софи лорен

Софи Лорен за роль фильме "Вся жизнь впереди" выдвинут на "Оскар"

18:49 22.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер фильма "Вся жизнь впереди". Уже известно, что Netflix собирается выдвинуть кандидатуру 86-летней Софи Лорен, сыгравшей в картине главную роль, на премию "Оскар", сообщает Indiewire.
В основе ленты одноименный роман Ромена Гари. Мадам Рози (Софи Лорен) берет на себя опеку над сложным сенегальским мальчишкой Момо (Ибрагим Гайс), который оказывается вором и наркодилером. Ей приходится с ним очень непросто, но отношения начинают постепенно налаживаться, когда подросток узнает, что Рози пережила холокост.
В трейлере звучит песня Дайан Уоррен, которая была написана специально для фильма.
Режиссер картины — сын Софи Лорен и Карло Понти — Эдоардо Понти. Предыдущей крупной работой актрисы в кино стал фильм "Девять" (2009).
На вопрос Entertainment Weekly о том, почему она так долго не снималась, Лорен ответила: "Так получилось. Мне хотелось поработать над каким-нибудь интересным и сложным проектом, но таких не было на горизонте. Когда выбираешь кино, в котором можешь сыграть наилучшим образом, ты себя спасаешь в каком-то смысле, потому что вкладываешь в работу часть себя и получается правдиво. Люди любят откровенность".
Премьера проекта ожидается на Netflix 13 ноября 2020 года. Также в ноябре картина выйдет в ограниченный прокат.
Кадр из фильма The Life Ahead - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Стало известно, когда выйдет фильм "Вся жизнь впереди" с Софи Лорен
 
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