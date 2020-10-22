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https://ria.ru/20201022/longoriya-1580813081.html
СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова
СМИ узнали, американская актриса Ева Лонгория присоединится к научно-фантастическому фильму, который продюсируют Тимур Бекмамбетов и Патрик Айелло, сообщает... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T01:38
2020-10-22T01:43
ева лонгория
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
тимур бекмамбетов
технологии
культура
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. СМИ узнали, американская актриса Ева Лонгория присоединится к научно-фантастическому фильму, который продюсируют Тимур Бекмамбетов и Патрик Айелло, <a href="https://deadline.com/2020/10/eva-longoria-ice-cube-untitled-patrick-aiello-timur-bekmambetov-sci-fi-universal-1234599687/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Режиссером ленты, у которой пока нет названия, выбрали Рича Ли. Сценарий написал Кенни Голде ("Последний контракт", "Стеклянный дом"). Детали сюжета пока держатся в секрете, за исключением того, что этот научно-фантастический фильм будет создан в духе боевика "Район № 9" (2009 год). Ожидается, что в нем затронут темы конфиденциальности и безопасности. В Deadline уточняют, что студия Universal, которая занимается выпуском ленты, запустила ее в производство в этом месяце. Ранее <a href="https://www.empireonline.com/movies/news/timur-bekmambetov-five-screenlife-movies-searching-unfriended/#:~:text=Following%20the%20likes%20of%20Wanted,chat%20bubbles%2C%20emails%20and%20webcams" target="_blank">стало известно</a>, что новый фильм Бекмамбетова будет снят по технологии screenlife. Это значит, что не только действие разворачивается на экране компьютера или смартфона, но и весь съемочный процесс также контролируется с монитора. На фоне пандемии коронавируса такой формат особенно актуален, поскольку позволяет создавать кино с соблюдением всех правил социального дистанцирования: актеры и съемочная группа могут работать удаленно. Тимур Бекмамбетов уже снимал фильмы в таком формате, например, "Убрать из друзей" (2015 год) и триллере "Поиск" (2018 год).
https://ria.ru/20200926/bekmambetov-1577769916.html
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ева лонгория, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов, технологии

СМИ узнали, Ева Лонгория снимется в фильме Тимура Бекмамбетова

01:38 22.10.2020 (обновлено: 01:43 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Ева Лонгория на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Американская актриса Ева Лонгория на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. СМИ узнали, американская актриса Ева Лонгория присоединится к научно-фантастическому фильму, который продюсируют Тимур Бекмамбетов и Патрик Айелло, сообщает Deadline.
Режиссером ленты, у которой пока нет названия, выбрали Рича Ли. Сценарий написал Кенни Голде ("Последний контракт", "Стеклянный дом").
Детали сюжета пока держатся в секрете, за исключением того, что этот научно-фантастический фильм будет создан в духе боевика "Район № 9" (2009 год). Ожидается, что в нем затронут темы конфиденциальности и безопасности.
В Deadline уточняют, что студия Universal, которая занимается выпуском ленты, запустила ее в производство в этом месяце.
Ранее стало известно, что новый фильм Бекмамбетова будет снят по технологии screenlife. Это значит, что не только действие разворачивается на экране компьютера или смартфона, но и весь съемочный процесс также контролируется с монитора. На фоне пандемии коронавируса такой формат особенно актуален, поскольку позволяет создавать кино с соблюдением всех правил социального дистанцирования: актеры и съемочная группа могут работать удаленно.
Тимур Бекмамбетов уже снимал фильмы в таком формате, например, "Убрать из друзей" (2015 год) и триллере "Поиск" (2018 год).
Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 06:21Культура
Стало известно, кто примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова
 
КультураЕва ЛонгорияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыТимур БекмамбетовТехнологии
 
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