https://ria.ru/20201022/lider-1581085582.html

Путин заявил, что не считает себя мировым лидером

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает себя мировым лидером и не думает, что чем-то отличается от своих коллег - руководителей других государств. РИА Новости, 22.10.2020

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выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что не считает себя мировым лидером и не думает, что чем-то отличается от своих коллег - руководителей других государств.Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Путину задали вопрос, каким он видит свою роль в истории и свое наследие в качестве мирового лидера.

https://ria.ru/20201022/prezidentstvo-1581083850.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, в мире