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ЛДПР опровергла данные о причастности однопартийца к инциденту в метро
Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин назвал "откровенным фейк-ньюз" сообщение в СМИ о причастности некоего "пресс-секретаря партии Виктора Козина" к... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:17
2020-10-22T13:17
лдпр
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank">ЛДПР</a> Александр Дюпин назвал "откровенным фейк-ньюз" сообщение в СМИ о причастности некоего "пресс-секретаря партии Виктора Козина" к издевательству над ребенком в московском метро.Ранее в СМИ распространилось видео, на котором якобы "пресс-секретарь ЛДПР" Виктор Козин в метро затолкал ребенка под сиденье метро и издевался над ним.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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лдпр, происшествия

ЛДПР опровергла данные о причастности однопартийца к инциденту в метро

13:17 22.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин назвал "откровенным фейк-ньюз" сообщение в СМИ о причастности некоего "пресс-секретаря партии Виктора Козина" к издевательству над ребенком в московском метро.
Ранее в СМИ распространилось видео, на котором якобы "пресс-секретарь ЛДПР" Виктор Козин в метро затолкал ребенка под сиденье метро и издевался над ним.
"Единственный представитель пресс-службы ЛДПР - это я, её руководитель Александр Дюпин. Самое удивительное в этой истории, что для всех СМИ пресс-секретарь ЛДПР - это первое контактное лицо, и все издания, которые перепечатали откровенный "фейк-ньюз", знают и меня, и мой номер, регулярно через меня получают комментарии, но всё равно дали "новость" о том, что непонятный мужик в метро - это пресс-секретарь ЛДПР. Это, с одной стороны, удивляет, с другой, позволяет понять, к каким СМИ нам впредь относиться с доверием, а каких избегать", - сказал Дюпин РИА Новости.
 
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