ЛДПР опровергла данные о причастности однопартийца к инциденту в метро

"Единственный представитель пресс-службы ЛДПР - это я, её руководитель Александр Дюпин. Самое удивительное в этой истории, что для всех СМИ пресс-секретарь ЛДПР - это первое контактное лицо, и все издания, которые перепечатали откровенный "фейк-ньюз", знают и меня, и мой номер, регулярно через меня получают комментарии, но всё равно дали "новость" о том, что непонятный мужик в метро - это пресс-секретарь ЛДПР. Это, с одной стороны, удивляет, с другой, позволяет понять, к каким СМИ нам впредь относиться с доверием, а каких избегать", - сказал Дюпин РИА Новости.