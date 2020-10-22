ЛДПР опровергла данные о причастности однопартийца к инциденту в метро
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин назвал "откровенным фейк-ньюз" сообщение в СМИ о причастности некоего "пресс-секретаря партии Виктора Козина" к издевательству над ребенком в московском метро.
Ранее в СМИ распространилось видео, на котором якобы "пресс-секретарь ЛДПР" Виктор Козин в метро затолкал ребенка под сиденье метро и издевался над ним.
"Единственный представитель пресс-службы ЛДПР - это я, её руководитель Александр Дюпин. Самое удивительное в этой истории, что для всех СМИ пресс-секретарь ЛДПР - это первое контактное лицо, и все издания, которые перепечатали откровенный "фейк-ньюз", знают и меня, и мой номер, регулярно через меня получают комментарии, но всё равно дали "новость" о том, что непонятный мужик в метро - это пресс-секретарь ЛДПР. Это, с одной стороны, удивляет, с другой, позволяет понять, к каким СМИ нам впредь относиться с доверием, а каких избегать", - сказал Дюпин РИА Новости.