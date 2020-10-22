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https://ria.ru/20201022/lavrov-1581015656.html
Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу
Большинство угроз в мире носят трансграничный характер и им можно противостоять только сообща, но ряд стран Запада не готов наладить диалог с другими... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:29
2020-10-22T15:29
россия
брикс
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Большинство угроз в мире носят трансграничный характер и им можно противостоять только сообща, но ряд стран Запада не готов наладить диалог с другими участниками межгосударственного общения, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.Министр иностранных дел России отметил, что, к сожалению, не все разделяют эту азбучную истину."Мы видим, как ряд западных государств во главе с <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения", - добавил Лавров.По его словам, наоборот, эти страны всеми силами пытаются сдержать развитие новых мировых центров, наказать тех, кто проводит самостоятельный внешнеполитический курс, а в качестве альтернативы международному праву настойчиво продвигают западноцентричную концепцию "миропорядка, основанного на правилах".Как отметил глава <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, вызывают беспокойство и рост, протекционизма, обострение торговых противоречий, переходящих в отдельных случаях в полномасштабные торговые войны. Лавров добавил, что не добавляет оптимизма и широкое применение нелегитимных односторонних санкций, давно ставших инструментом недобросовестной конкуренции."Все это ведет к дальнейшему накапливанию конфронтационного потенциала, усугубляет дефицит взаимного доверия", - пояснил он.По словам министра иностранных дел России, подобным деструктивным тенденциям важно противопоставлять широкий межгосударственный диалог, конструктивную, общеприемлемую глобальную и региональную повестку дня, хорошим примером которого является сотрудничество в рамках <a href="https://ria.ru/organization_BRIKS" target="_blank">БРИКС</a>.
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579736837.html
https://ria.ru/20201016/lavrov-1580048099.html
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россия, брикс, сергей лавров, сша, в мире

Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу

15:29 22.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Большинство угроз в мире носят трансграничный характер и им можно противостоять только сообща, но ряд стран Запада не готов наладить диалог с другими участниками межгосударственного общения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пандемия коронавируса подтвердила, что большинство угроз в современном глобализированном мире имеют ярко выраженный трансграничный характер и противостоять им можно только сообща, на общепризнанной международно-правовой основе и при центральной координирующей роли ООН", - говорится в видеообращении Лаврова участникам Академического форума БРИКС.

Министр иностранных дел России отметил, что, к сожалению, не все разделяют эту азбучную истину.
"Мы видим, как ряд западных государств во главе с США не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:18
России пора перестать оглядываться на Запад, считает Лавров
По его словам, наоборот, эти страны всеми силами пытаются сдержать развитие новых мировых центров, наказать тех, кто проводит самостоятельный внешнеполитический курс, а в качестве альтернативы международному праву настойчиво продвигают западноцентричную концепцию "миропорядка, основанного на правилах".
Как отметил глава МИД РФ, вызывают беспокойство и рост, протекционизма, обострение торговых противоречий, переходящих в отдельных случаях в полномасштабные торговые войны. Лавров добавил, что не добавляет оптимизма и широкое применение нелегитимных односторонних санкций, давно ставших инструментом недобросовестной конкуренции.
"Все это ведет к дальнейшему накапливанию конфронтационного потенциала, усугубляет дефицит взаимного доверия", - пояснил он.
По словам министра иностранных дел России, подобным деструктивным тенденциям важно противопоставлять широкий межгосударственный диалог, конструктивную, общеприемлемую глобальную и региональную повестку дня, хорошим примером которого является сотрудничество в рамках БРИКС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 04:17
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