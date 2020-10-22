Лавров заявил о неготовности Запада к диалогу
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Большинство угроз в мире носят трансграничный характер и им можно противостоять только сообща, но ряд стран Запада не готов наладить диалог с другими участниками межгосударственного общения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пандемия коронавируса подтвердила, что большинство угроз в современном глобализированном мире имеют ярко выраженный трансграничный характер и противостоять им можно только сообща, на общепризнанной международно-правовой основе и при центральной координирующей роли ООН", - говорится в видеообращении Лаврова участникам Академического форума БРИКС.
Министр иностранных дел России отметил, что, к сожалению, не все разделяют эту азбучную истину.
"Мы видим, как ряд западных государств во главе с США не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения", - добавил Лавров.
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По его словам, наоборот, эти страны всеми силами пытаются сдержать развитие новых мировых центров, наказать тех, кто проводит самостоятельный внешнеполитический курс, а в качестве альтернативы международному праву настойчиво продвигают западноцентричную концепцию "миропорядка, основанного на правилах".
Как отметил глава МИД РФ, вызывают беспокойство и рост, протекционизма, обострение торговых противоречий, переходящих в отдельных случаях в полномасштабные торговые войны. Лавров добавил, что не добавляет оптимизма и широкое применение нелегитимных односторонних санкций, давно ставших инструментом недобросовестной конкуренции.
"Все это ведет к дальнейшему накапливанию конфронтационного потенциала, усугубляет дефицит взаимного доверия", - пояснил он.
По словам министра иностранных дел России, подобным деструктивным тенденциям важно противопоставлять широкий межгосударственный диалог, конструктивную, общеприемлемую глобальную и региональную повестку дня, хорошим примером которого является сотрудничество в рамках БРИКС.
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