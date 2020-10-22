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https://ria.ru/20201022/kuban-1580988129.html
Священники попросили власти Кубани пустить их к больным COVID-19
Участники XXVI Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений приняли резолюцию, согласно которой попросят краевые власти допускать... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:28
2020-10-22T13:28
распространение нового коронавируса
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
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краснодар
белоруссия
краснодарский край
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<strong>КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости.</strong> Участники XXVI Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений приняли резолюцию, согласно которой попросят краевые власти допускать священников, прошедших специальную подготовку, в ковид-госпитали "для духовного окормления православных больных", сообщает пресс-служба Екатеринодарской епархии.Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения собрали в Краснодаре представителей духовенства власти, системы образования, деятелей науки и культуры, молодежных организаций, воинских подразделений, правоохранительных органов и казачества, а также СМИ. В этом году в них приняли участие 1,5 тысячи человек как в очном, так и в дистанционном формате. Итоговый документ чтений опубликовала на своём сайте Екатеринодарская епархия."В области социального служения... Ходатайствовать перед администрацией Краснодарского края о допуске в ковид-госпитали Краснодарского края священнослужителей, прошедших специальную подготовку, для окормления православных больных", - сообщается на сайте епархии.Кроме того, в случае повторного введения карантинных ограничений на территории Краснодарского края, включающих запрет передвижений, участники решили попросить региональные власти о выдаче священнослужителям специальных пропусков для окормления мирян на дому.Ранее сообщалось, что во время первой волны пандемии весной этого года бывший митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) во исполнение предписаний властей благословлял проведение пасхальных богослужений вне стен храмов и совершение крестного хода без участия прихожан, но вместе с тем он обращался к властям с заявлениями о возможности снятия этих запретов. Вскоре после этого Исидор заразился коронавирусом, и уже после снятия карантина в начале августа он скончался от вызванным недугом осложнений. После этого главой Кубанской митрополии был назначен митрополит Павел, которого, по его просьбе, Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Белоруссии.
https://ria.ru/20200605/1572518074.html
https://ria.ru/20201019/svyaschenniki-1580432697.html
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новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, краснодар, белоруссия, краснодарский край

Священники попросили власти Кубани пустить их к больным COVID-19

13:28 22.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПалата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
Палата в перепрофилированном корпусе в центре им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Участники XXVI Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений приняли резолюцию, согласно которой попросят краевые власти допускать священников, прошедших специальную подготовку, в ковид-госпитали "для духовного окормления православных больных", сообщает пресс-служба Екатеринодарской епархии.
Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения собрали в Краснодаре представителей духовенства власти, системы образования, деятелей науки и культуры, молодежных организаций, воинских подразделений, правоохранительных органов и казачества, а также СМИ. В этом году в них приняли участие 1,5 тысячи человек как в очном, так и в дистанционном формате. Итоговый документ чтений опубликовала на своём сайте Екатеринодарская епархия.
"В области социального служения... Ходатайствовать перед администрацией Краснодарского края о допуске в ковид-госпитали Краснодарского края священнослужителей, прошедших специальную подготовку, для окормления православных больных", - сообщается на сайте епархии.
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Кроме того, в случае повторного введения карантинных ограничений на территории Краснодарского края, включающих запрет передвижений, участники решили попросить региональные власти о выдаче священнослужителям специальных пропусков для окормления мирян на дому.
Ранее сообщалось, что во время первой волны пандемии весной этого года бывший митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) во исполнение предписаний властей благословлял проведение пасхальных богослужений вне стен храмов и совершение крестного хода без участия прихожан, но вместе с тем он обращался к властям с заявлениями о возможности снятия этих запретов. Вскоре после этого Исидор заразился коронавирусом, и уже после снятия карантина в начале августа он скончался от вызванным недугом осложнений. После этого главой Кубанской митрополии был назначен митрополит Павел, которого, по его просьбе, Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Белоруссии.
священник РПЦ в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:39Религия и мировоззрение
В РПЦ просят врачей допускать священников к больным COVID-19
 
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