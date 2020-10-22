Поклонская посетовала на плохих советчиков по Крыму у Зеленского
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского плохие советчики по Крыму, в противном случае он продемонстрировал бы политическую мудрость и принял решение о возобновлении подачи днепровской воды в Крым.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
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"Очень плохие советчики у президента Украины. Уверена, что был бы на его месте, к примеру, (второй президент Украины Леонид – ред.) Кучма — он бы продемонстрировал политическую мудрость и искусно воспользовался возможностью проявить "заботу" к ушедшим миллионам людей, вернув им питьевую воду и став беспрекословным героем в глазах у всего цивилизованного мира и здравого смысла", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, Зеленский должен признать, что крымчане больше никакого отношения к Украине не имеют.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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