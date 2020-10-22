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https://ria.ru/20201022/krym-1581099889.html
Поклонская посетовала на плохих советчиков по Крыму у Зеленского
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского плохие советчики по Крыму, в РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:20
2020-10-22T22:20
наталья поклонская
леонид кучма
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> заявила, что у нынешнего президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> плохие советчики по Крыму, в противном случае он продемонстрировал бы политическую мудрость и принял решение о возобновлении подачи днепровской воды в Крым.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков."Очень плохие советчики у президента Украины. Уверена, что был бы на его месте, к примеру, (второй президент Украины Леонид – ред.) <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kuchma/" target="_blank" data-auto="true">Кучма</a>&nbsp; — он бы продемонстрировал политическую мудрость и искусно воспользовался возможностью проявить "заботу" к ушедшим миллионам людей, вернув им питьевую воду и став беспрекословным героем в глазах у всего цивилизованного мира и здравого смысла", - написала Поклонская в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.По ее словам, Зеленский должен признать, что крымчане больше никакого отношения к Украине не имеют.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/krym-1577789008.html
https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html
республика крым
украина
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наталья поклонская, леонид кучма, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Поклонская посетовала на плохих советчиков по Крыму у Зеленского

22:20 22.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского плохие советчики по Крыму, в противном случае он продемонстрировал бы политическую мудрость и принял решение о возобновлении подачи днепровской воды в Крым.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
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"Очень плохие советчики у президента Украины. Уверена, что был бы на его месте, к примеру, (второй президент Украины Леонид – ред.) Кучма  — он бы продемонстрировал политическую мудрость и искусно воспользовался возможностью проявить "заботу" к ушедшим миллионам людей, вернув им питьевую воду и став беспрекословным героем в глазах у всего цивилизованного мира и здравого смысла", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, Зеленский должен признать, что крымчане больше никакого отношения к Украине не имеют.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Наталья ПоклонскаяЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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