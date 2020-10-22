https://ria.ru/20201022/krym-1580956759.html
В Крыму заявили, что рядовых американцев мало волнует судьба полуострова
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя статью журналиста из США, выразил мнение, что подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:17
2020-10-22T11:17
2020-10-22T11:17
руслан бальбек
республика крым
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя статью журналиста из США, выразил мнение, что подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична борьба официального Вашингтона за статус <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>.Ранее журналист американского издания <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The National Interest</a> Тэд Карпентер написал статью, в которой призвал Россию и США снизить градус напряженности и отметил, что требования Америки "вернуть Крым Украине" бессмысленны."Журналисты - это рупор общества и подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична борьба официального Вашингтона за статус Крыма. Мы живем в достаточно неспокойное время: эпоху-коронавирус, радикальные группировки, мировой политический кризис. А фермер из Техаса наверняка задается вопросом: "им что больше заняться нечем? Пусть лучше думают, как нас спасти от пандемии и разорения". И скажем прямо горькую правду украинской власти: западное общество не готово воевать с Россией ни за свои, ни, тем более, за украинские интересы", - сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20200815/1575800465.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан бальбек, республика крым, сша, в мире