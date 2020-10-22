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В Крыму заявили, что рядовых американцев мало волнует судьба полуострова
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя статью журналиста из США, выразил мнение, что подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:17
2020-10-22T11:17
руслан бальбек
республика крым
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя статью журналиста из США, выразил мнение, что подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична борьба официального Вашингтона за статус <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>.Ранее журналист американского издания <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The National Interest</a> Тэд Карпентер написал статью, в которой призвал Россию и США снизить градус напряженности и отметил, что требования Америки "вернуть Крым Украине" бессмысленны."Журналисты - это рупор общества и подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична борьба официального Вашингтона за статус Крыма. Мы живем в достаточно неспокойное время: эпоху-коронавирус, радикальные группировки, мировой политический кризис. А фермер из Техаса наверняка задается вопросом: "им что больше заняться нечем? Пусть лучше думают, как нас спасти от пандемии и разорения". И скажем прямо горькую правду украинской власти: западное общество не готово воевать с Россией ни за свои, ни, тем более, за украинские интересы", - сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20200815/1575800465.html
республика крым
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руслан бальбек, республика крым, сша, в мире

В Крыму заявили, что рядовых американцев мало волнует судьба полуострова

11:17 22.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя статью журналиста из США, выразил мнение, что подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична борьба официального Вашингтона за статус Крыма.
Ранее журналист американского издания The National Interest Тэд Карпентер написал статью, в которой призвал Россию и США снизить градус напряженности и отметил, что требования Америки "вернуть Крым Украине" бессмысленны.
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
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"Журналисты - это рупор общества и подобные статьи демонстрируют, что американцам глубоко безразлична борьба официального Вашингтона за статус Крыма. Мы живем в достаточно неспокойное время: эпоху-коронавирус, радикальные группировки, мировой политический кризис. А фермер из Техаса наверняка задается вопросом: "им что больше заняться нечем? Пусть лучше думают, как нас спасти от пандемии и разорения". И скажем прямо горькую правду украинской власти: западное общество не готово воевать с Россией ни за свои, ни, тем более, за украинские интересы", - сказал Бальбек РИА Новости.
 
Руслан БальбекРеспублика КрымСШАВ мире
 
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