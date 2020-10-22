https://ria.ru/20201022/krizis-1581093629.html

Путин рассказал, как акционеры продавали предприятия за рубль в 2008 году

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как во время кризиса 2008 года к нему приходили акционеры крупнейших российских предприятий и предлагали забрать их... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:30

2020-10-22T21:30

2020-10-22T21:30

выступление путина на заседании валдайского клуба

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073996_0:0:2830:1591_1400x0_80_0_0_a248f9f6339ea18fd6a2a4ee2905d54d.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, как во время кризиса 2008 года к нему приходили акционеры крупнейших российских предприятий и предлагали забрать их собственность за 1 рубль, так как боялись нести ответственность за трудовые коллективы.Путин в четверг выступил по видеосвязи на заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>" и рассказал о поведении крупного бизнеса во время кризиса 2008 года."Я прекрасно помню ситуацию, когда ко мне приходили ключевые акционеры наших крупнейших предприятий - не только у нас, вообще даже по европейским, по мировым стандартам очень крупные предприятия - и предлагали свою собственность за 1 доллар или за 1 рубль, потому что боялись нести ответственность за трудовые коллективы", - рассказал Путин.Президент отметил, что многие эксперты, с которыми он регулярно общается, говорят "понятные, известные вещи"."Как только все хорошо, как макроэкономические показатели показывают устойчивость, растут различные фонды, потребление растет и так далее, все больше и больше говорят, что государство только мешает, и нужно обратиться к эффективному функционированию чистого рынка. А как только возникают кризисы, проблемы, все тут же обращаются к государству и говорят о необходимости усилить регуляторные функции государства. Так происходит всегда", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20201021/ekonomika-1580830030.html

https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, экономика