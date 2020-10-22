https://ria.ru/20201022/krizis-1581093629.html
Путин рассказал, как акционеры продавали предприятия за рубль в 2008 году
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как во время кризиса 2008 года к нему приходили акционеры крупнейших российских предприятий и предлагали забрать их... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:30
2020-10-22T21:30
2020-10-22T21:30
выступление путина на заседании валдайского клуба
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, как во время кризиса 2008 года к нему приходили акционеры крупнейших российских предприятий и предлагали забрать их собственность за 1 рубль, так как боялись нести ответственность за трудовые коллективы.Путин в четверг выступил по видеосвязи на заседании дискуссионного клуба "<a href="https://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_diskussionnyjj_klub_Valdajj" target="_blank">Валдай</a>" и рассказал о поведении крупного бизнеса во время кризиса 2008 года."Я прекрасно помню ситуацию, когда ко мне приходили ключевые акционеры наших крупнейших предприятий - не только у нас, вообще даже по европейским, по мировым стандартам очень крупные предприятия - и предлагали свою собственность за 1 доллар или за 1 рубль, потому что боялись нести ответственность за трудовые коллективы", - рассказал Путин.Президент отметил, что многие эксперты, с которыми он регулярно общается, говорят "понятные, известные вещи"."Как только все хорошо, как макроэкономические показатели показывают устойчивость, растут различные фонды, потребление растет и так далее, все больше и больше говорят, что государство только мешает, и нужно обратиться к эффективному функционированию чистого рынка. А как только возникают кризисы, проблемы, все тут же обращаются к государству и говорят о необходимости усилить регуляторные функции государства. Так происходит всегда", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20201021/ekonomika-1580830030.html
https://ria.ru/20201006/ekonomika-1578292303.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, экономика
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
рассказал, как во время кризиса 2008 года к нему приходили акционеры крупнейших российских предприятий и предлагали забрать их собственность за 1 рубль, так как боялись нести ответственность за трудовые коллективы.
Путин в четверг выступил по видеосвязи на заседании дискуссионного клуба "Валдай
" и рассказал о поведении крупного бизнеса во время кризиса 2008 года.
"Я прекрасно помню ситуацию, когда ко мне приходили ключевые акционеры наших крупнейших предприятий - не только у нас, вообще даже по европейским, по мировым стандартам очень крупные предприятия - и предлагали свою собственность за 1 доллар или за 1 рубль, потому что боялись нести ответственность за трудовые коллективы", - рассказал Путин.
Президент отметил, что многие эксперты, с которыми он регулярно общается, говорят "понятные, известные вещи".
"Как только все хорошо, как макроэкономические показатели показывают устойчивость, растут различные фонды, потребление растет и так далее, все больше и больше говорят, что государство только мешает, и нужно обратиться к эффективному функционированию чистого рынка. А как только возникают кризисы, проблемы, все тут же обращаются к государству и говорят о необходимости усилить регуляторные функции государства. Так происходит всегда", - подчеркнул Путин.