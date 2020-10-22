https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581083970.html

В мире выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд, за сутки зафиксировали 423 819 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:08

2020-10-22T20:08

2020-10-22T21:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд, за сутки зафиксировали 423 819 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).До этого рекордными становились 412 889 случаев 17 октября.За все время в мире выявлено более 41,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1,1 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, в мире