https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581039813.html

Эксперт рассказала, от чего зависит тяжесть второй волны коронавируса

Тяжесть второй волны коронавируса зависит от иммунного статуса населения, погоды и поведения граждан, считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:11

2020-10-22T17:11

2020-10-22T17:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лариса попович

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Тяжесть второй волны <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса </a>зависит от иммунного статуса населения, погоды и поведения граждан, считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a>.Ранее официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявил, что вторая волна коронавируса в мире может оказаться сильнее первой."Все будет зависеть от того, какой будет погода, каким будет поведение граждан, какой будет система мутации и насколько серьезно иммунный статус уже в общем у граждан подорван сидением дома. Совершенно невозможно предугадать", - сказала Попович РИА Новости.По ее словам, любые респираторные вирусы особенно хорошо сохраняются при небольшой отрицательной температуре окружающей среды и большой влажности. Их активный период длится с конца октября до конца февраля.Поясняя свою мысль о подорванном иммунитете, она разъяснила, что иммунный статус укрепляется движением, нормальным питанием и отдыхом, а также солнечным светом и прогулками.Психоэмоциональное состояние людей, которым пришлось сидеть дома, не способствовало укреплению здоровья, потому сейчас важно очень аккуратно принимать меры по ограничениям, так как они воздействуют на психику, и с этим аспектом надо разбираться, добавила эксперт. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/distantsiya-1580845395.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, общество