https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581028171.html

Ученые установили, как коронавирус действует на нервную систему

Исследование, проведенное в Швеции, показало, что при COVID-19 центральная нервная система страдает больше от иммунного ответа организма, чем от самого вируса... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:27

2020-10-22T16:27

2020-10-22T16:27

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

швеция

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Исследование, проведенное в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, показало, что при COVID-19 центральная нервная система страдает больше от иммунного ответа организма, чем от самого вируса. Результаты <a href="https://n.neurology.org/content/early/2020/10/01/WNL.0000000000010977" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Neurology.У пациентов с COVID-19 медики часто отмечают симптомы повреждения нервной системы — спутанность сознания, делирий, изменение личности и проблемы с памятью, которые служат признаками нарушения работы мозга. Все эти симптомы обычно проявляются в острой фазе заболевания, у наиболее тяжелых больных и носят временный характер. До сих пор оставалось неясным, способен ли коронавирус SARS-CoV-2 напрямую инфицировать мозг и центральную нервную систему.Шведские биологи и неврологи из Гетеборгского университета вместе с коллегами из <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> провели исследования на шести пациентах с умеренным или тяжелым COVID-19, госпитализированных в Университетской академической больнице Сальгренска в <a href="http://ria.ru/location_Goeteborg/" target="_blank" data-auto="true">Гетеборге</a>, у которых отмечались признаками поражения головного мозга.Ученые взяли у них образцы спинномозговой жидкости и проанализировали на наличие биомаркеров, которые отражают реакцию мозга на инфекции."Для нас было важно срочно узнать, как COVID-19 влияет на нервную систему, чтобы определить, какие виды лечения использовать для противодействия или смягчения последствий заражения SARS-CoV-2 на мозг, как в острой фазе, так и в долгосрочной перспективе", — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи доктора Арвида Эдена (Arvid Edén) из больницы Сальгренска.У всех шести пациентов исследователи выявили заметно повышенные уровни маркеров воспаления — неоптерина и бета-2-микроглобулина, что, по мнению авторов, свидетельствует о значительной активации иммунных клеток головного мозга. В двух случаях также отметили повышение уровня светового нейрофиламента NfL — маркера, чувствительного к повреждению нервных клеток.С другой стороны, ученые не зафиксировали маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера, местного производства антител или повышенного количества лейкоцитов, которые обычно встречаются при вирусных инфекциях в центральной нервной системе. В спинномозговой жидкости также не обнаружили сам вирус SARS-CoV-2."В целом мы видим необычную картину с выраженным воспалением, а иногда и повреждением нервных клеток, но без привлечения клеток иммунной системы из кровотока. Нет ни вируса, ни повреждения гематоэнцефалического барьера, которые обычно обнаруживаются при вирусных инфекциях мозга", — говорит руководитель исследования Магнус Гисслен (Magnus Gisslén), профессор Гетеборгского университета и главный врач отделения инфекционных болезней больницы Сальгренска.Авторы отмечают, что механизмы поражения нервной системы при COVID-19 сильно отличаются от действия других вирусных инфекций, что требует выработки особых подходов к лечению.

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580034379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, швеция