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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581024058.html
Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в некоторые страны
Москва предупреждает граждан, планирующих зарубежные поездки, о резких скачках заболеваемости коронавирусом в ОАЭ, Хорватии и Словении, заявила в четверг... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:16
2020-10-22T17:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
хорватия
оаэ
словения
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> предупреждает граждан, планирующих зарубежные поездки, о резких скачках заболеваемости коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Slovenia/" target="_blank" data-auto="true">Словении</a>, заявила в четверг официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, резкие скачки заболеваемости COVID-19 фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении. Даже в таких относительно благополучных на сегодня по коронавирусу государствах, как <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланд</a>, <a href="http://ria.ru/location_Seychelles/" target="_blank" data-auto="true">Сейшельские острова</a>, <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, не исключен обратный откат и реальные риски развития ситуации по самому нежелательному сценарию",- сказала Захарова на брифинге."Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках, просчитывать все возможные риски",- отметила официальный представитель МИД РФ.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
хорватия
оаэ
словения
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хорватия, оаэ, словения, в мире

Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в некоторые страны

16:16 22.10.2020 (обновлено: 17:38 22.10.2020)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва предупреждает граждан, планирующих зарубежные поездки, о резких скачках заболеваемости коронавирусом в ОАЭ, Хорватии и Словении, заявила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова.
"По данным Роспотребнадзора, резкие скачки заболеваемости COVID-19 фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении. Даже в таких относительно благополучных на сегодня по коронавирусу государствах, как Египет, Таиланд, Сейшельские острова, Мальдивы, Турция, не исключен обратный откат и реальные риски развития ситуации по самому нежелательному сценарию",- сказала Захарова на брифинге.
"Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках, просчитывать все возможные риски",- отметила официальный представитель МИД РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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