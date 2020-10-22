https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581003038.html

Телеведущий Михаил Шац переболел COVID-19

Телеведущий и актер Михаил Шац переболел коронавирусом, артист уже выписан из больницы и чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:29

2020-10-22T14:29

2020-10-22T14:37

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здоровье - общество

михаил шац

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Телеведущий и актер <a href="https://ria.ru/tag_MikhailSHac/" target="_blank">Михаил Шац</a> переболел коронавирусом, артист уже выписан из больницы и чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости его представитель."Михаил выписан. Да, так что все нормально уже", - рассказал он.Сам Шац написал в Instagram, что его "2020 год был бы неполным без этой болезни". "Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на <a href="http://ria.ru/location_Kommunarka_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Коммунарке</a>. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!" - сообщил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

коммунарка (москва)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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