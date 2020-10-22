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https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580997883.html
Сечин назвал условие, при котором человечество быстрее победит COVID-19
Человечество может не скоро справиться с пандемией, если вместо решения проблем отдельные страны будут обвиняться как "разносчики" вируса, заявил глава... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:04
2020-10-22T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
игорь сечин
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<strong>ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости.</strong> Человечество может не скоро справиться с пандемией, если вместо решения проблем отдельные страны будут обвиняться как "разносчики" вируса, заявил глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a> на Евразийском экономическом форуме."Если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как "разносчиков" вируса, закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией", - сказал Сечин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, игорь сечин

Сечин назвал условие, при котором человечество быстрее победит COVID-19

14:04 22.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости. Человечество может не скоро справиться с пандемией, если вместо решения проблем отдельные страны будут обвиняться как "разносчики" вируса, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме.
"Если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как "разносчиков" вируса, закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией", - сказал Сечин.
"Гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества является не конфронтация, а объединение наших усилий для решения вызовов, встающих перед человечеством, как в экономике, так и в энергетике и охране окружающей среды и здоровья", - добавил глава нефтяной компании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоИгорь Сечин
 
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