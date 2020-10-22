https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580997883.html

Сечин назвал условие, при котором человечество быстрее победит COVID-19

Человечество может не скоро справиться с пандемией, если вместо решения проблем отдельные страны будут обвиняться как "разносчики" вируса, заявил глава... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:04

2020-10-22T14:04

2020-10-22T14:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

игорь сечин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580708810_0:384:2872:2000_1400x0_80_0_0_efe76998483b98283d733c44f339e3c6.jpg

<strong>ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости.</strong> Человечество может не скоро справиться с пандемией, если вместо решения проблем отдельные страны будут обвиняться как "разносчики" вируса, заявил глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a> на Евразийском экономическом форуме."Если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как "разносчиков" вируса, закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией", - сказал Сечин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, игорь сечин