https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580986871.html

Эпидемиолог оценил рост иммунной прослойки населения в России

Иммунная прослойка населения выросла в 10 из 20 регионов РФ, участвующих в исследовании, в 1,5-2 раза, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:23

2020-10-22T13:23

2020-10-22T13:48

распространение нового коронавируса

арег тотолян

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россия

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российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Иммунная прослойка населения выросла в 10 из 20 регионов РФ, участвующих в исследовании, в 1,5-2 раза, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Он напомнил, что в июне Роспотребнадзор начал популяционное исследование. В ходе первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26-ти регионах страны. Уже в июне-июле уровень популяционного иммунитета выше 20% был зарегистрирован в 7 регионах: Татарстан (31,5%), Москва (22%), Санкт-Петербург (26%), Астраханская (27%), Московская (21%), Ленинградская (21%) и Тюменская области (24%)."Для оценки динамики формирования иммунной прослойки в РФ с сентября проводится второй этап популяционного исследования. В 20 регионах мы уже подвели первые результаты: в 10-ти регионах из 20-ти (т.е. в половине случаев) зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза, и только в 4-х регионах наблюдалось снижение доли сероположительных лиц", - сказал Тотолян в интервью порталу стопкоронавирус.рф.Он добавил, что в остальных шести регионах второй этап исследования еще продолжается. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/immunitet-1580981282.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук