https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580970187.html

Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:18

2020-10-22T12:18

2020-10-22T12:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571385683_0:0:1251:705_1400x0_80_0_0_7408f527e421eed805cc9d52dae4b529.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> принял решение уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Помощник главы российского Минздрава рассказал РИА Новости о его самочувствуии."В ближайшее время будет работать удаленно. Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян", - сказал Кузнецов.В сентябре в связи с выявлением коронавируса у ее отца уходила на самоизоляцию и работала удаленно другой министр - глава Минкультуры РФ <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201021/covid-1580830339.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)