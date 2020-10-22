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https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580970187.html
Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:18
2020-10-22T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> принял решение уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Помощник главы российского Минздрава рассказал РИА Новости о его самочувствуии."В ближайшее время будет работать удаленно. Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян", - сказал Кузнецов.В сентябре в связи с выявлением коронавируса у ее отца уходила на самоизоляцию и работала удаленно другой министр - глава Минкультуры РФ <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

12:18 22.10.2020 (обновлено: 12:27 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов семьи, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию", - сказал Кузнецов.
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Помощник главы российского Минздрава рассказал РИА Новости о его самочувствуии.
"В ближайшее время будет работать удаленно. Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян", - сказал Кузнецов.
В сентябре в связи с выявлением коронавируса у ее отца уходила на самоизоляцию и работала удаленно другой министр - глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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