https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580948224.html

В России выявили 15 971 новый случай коронавируса

За сутки в России выявили 15 971 новый случай COVID-19, у 25,8% больных симптомов нет, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:42

2020-10-22T10:42

2020-10-22T11:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в России выявили 15 971 новый случай <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 25,8% больных симптомов нет, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Выздоровели 11 428 человек, 290 умерли. Распределение по регионам следующее: лидирует по числу новых заболевших Москва (4413, на 24 больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (697), Подмосковье (462), Нижегородская (354), Ростовская (297), Свердловская (259), Архангельская (256) области, Красноярский край (248), Воронежская область (246) и Бурятия (231). Меньше всего пациентов с COVID-19 выявили в Чечне (шестеро), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по одному).Вчера сообщалось о 15 700 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,1%). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 463 306 человек, из них более 25,2 тысячи погибли, свыше 1,1 миллиона вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило 41,2 миллиона, из них как минимум 1,13 миллиона скончались. Наиболее подвержены вирусу оказались <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (8,33 миллиона заразившихся за все время), Индия (7,7 миллиона) и Бразилия (5,29 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Испанию, Францию, Колумбию, Перу, Мексику и Великобританию.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580940617.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество