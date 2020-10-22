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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580948224.html
В России выявили 15 971 новый случай коронавируса
За сутки в России выявили 15 971 новый случай COVID-19, у 25,8% больных симптомов нет, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:42
2020-10-22T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в России выявили 15 971 новый случай <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 25,8% больных симптомов нет, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Выздоровели 11 428 человек, 290 умерли. Распределение по регионам следующее: лидирует по числу новых заболевших Москва (4413, на 24 больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (697), Подмосковье (462), Нижегородская (354), Ростовская (297), Свердловская (259), Архангельская (256) области, Красноярский край (248), Воронежская область (246) и Бурятия (231). Меньше всего пациентов с COVID-19 выявили в Чечне (шестеро), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по одному).Вчера сообщалось о 15 700 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,1%). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 463 306 человек, из них более 25,2 тысячи погибли, свыше 1,1 миллиона вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило 41,2 миллиона, из них как минимум 1,13 миллиона скончались. Наиболее подвержены вирусу оказались <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (8,33 миллиона заразившихся за все время), Индия (7,7 миллиона) и Бразилия (5,29 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Испанию, Францию, Колумбию, Перу, Мексику и Великобританию.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580940617.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 15 971 новый случай коронавируса

10:42 22.10.2020 (обновлено: 11:16 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. За сутки в России выявили 15 971 новый случай COVID-19, у 25,8% больных симптомов нет, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровели 11 428 человек, 290 умерли.
Временный госпиталь COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
09:41Распространение нового коронавируса
Москва открывает резервные модули в больницах для пациентов с COVID-19
Распределение по регионам следующее: лидирует по числу новых заболевших Москва (4413, на 24 больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (697), Подмосковье (462), Нижегородская (354), Ростовская (297), Свердловская (259), Архангельская (256) области, Красноярский край (248), Воронежская область (246) и Бурятия (231). Меньше всего пациентов с COVID-19 выявили в Чечне (шестеро), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по одному).
Вчера сообщалось о 15 700 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,1%). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 463 306 человек, из них более 25,2 тысячи погибли, свыше 1,1 миллиона вылечились.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило 41,2 миллиона, из них как минимум 1,13 миллиона скончались.
Наиболее подвержены вирусу оказались Соединенные Штаты Америки (8,33 миллиона заразившихся за все время), Индия (7,7 миллиона) и Бразилия (5,29 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Испанию, Францию, Колумбию, Перу, Мексику и Великобританию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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