Сотрудники больницы в Барнауле, где сняли видео с трупами, заболели COVID
10:30 22.10.2020 (обновлено: 12:25 22.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Руководство и ряд сотрудников созданного на базе барнаульской больницы №12 "ковидного" госпиталя тяжело заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сотрудники госпиталя постоянно контактируют с высокоинвазивной инфекцией, то есть находятся в зоне повышенного риска заражения. Так, в начале октября в Горбольнице №12 одновременно несколько сотрудников (в том числе главный врач и его заместитель по медицинской части) заболели коронавирусной инфекцией с осложнениями", — говорится в сообщении.
"Ковидный" госпиталь изначально был рассчитан на 360 коек. Но рост числа пациентов с тяжелым течением короновирусной инфекции потребовал значительного увеличения коечного фонда.
"За неполных два месяца в госпитале дважды развернули по 120 коек. С 12 октября в госпитале для пациентов развернуто 600 коек, 302 из которых обеспечены кислородом", — уточняют в правительстве.
Больница ранее оказалась в центре внимания после появления видеоролика, на котором запечатлены черные пакеты с телами людей. В региональном Минздраве подтвердили "Вести Алтая" подлинность записи.
Скопление тел объяснили необходимостью соблюдения мер безопасности при организации вскрытия: процедуру проводят в патологоанатомическом отделении другой больницы. Кроме того у родственников умерших не всегда есть возможность быстро забрать тела.
По данным на среду, за сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 320 человек, в эту статистику впервые за долгое время включили 115 бессимптомных пациентов. Общее число заболевших составляет 17 103 человека, выздоровело — 14 553 человека.
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