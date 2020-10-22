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Сотрудники больницы в Барнауле, где сняли видео с трупами, заболели COVID
Руководство и ряд сотрудников созданного на базе барнаульской больницы №12 "ковидного" госпиталя тяжело заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:30
2020-10-22T12:25
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алтайский край
общество
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<strong>БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Руководство и ряд сотрудников созданного на базе барнаульской больницы №12 "ковидного" госпиталя тяжело заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства."Ковидный" госпиталь изначально был рассчитан на 360 коек. Но рост числа пациентов с тяжелым течением короновирусной инфекции потребовал значительного увеличения коечного фонда.Больница ранее оказалась в центре внимания после появления видеоролика, на котором запечатлены черные пакеты с телами людей. В региональном Минздраве подтвердили <a href="https://vesti22.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вести Алтая"</a> подлинность записи.Скопление тел объяснили необходимостью соблюдения мер безопасности при организации вскрытия: процедуру проводят в патологоанатомическом отделении другой больницы. Кроме того у родственников умерших не всегда есть возможность быстро забрать тела.По данным на среду, за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> коронавирусом заболели 320 человек, в эту статистику впервые за долгое время включили 115 бессимптомных пациентов. Общее число заболевших составляет 17 103 человека, выздоровело — 14 553 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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алтайский край, общество

Сотрудники больницы в Барнауле, где сняли видео с трупами, заболели COVID

10:30 22.10.2020 (обновлено: 12:25 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости. Руководство и ряд сотрудников созданного на базе барнаульской больницы №12 "ковидного" госпиталя тяжело заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сотрудники госпиталя постоянно контактируют с высокоинвазивной инфекцией, то есть находятся в зоне повышенного риска заражения. Так, в начале октября в Горбольнице №12 одновременно несколько сотрудников (в том числе главный врач и его заместитель по медицинской части) заболели коронавирусной инфекцией с осложнениями", — говорится в сообщении.

"Ковидный" госпиталь изначально был рассчитан на 360 коек. Но рост числа пациентов с тяжелым течением короновирусной инфекции потребовал значительного увеличения коечного фонда.

"За неполных два месяца в госпитале дважды развернули по 120 коек. С 12 октября в госпитале для пациентов развернуто 600 коек, 302 из которых обеспечены кислородом", — уточняют в правительстве.

Больница ранее оказалась в центре внимания после появления видеоролика, на котором запечатлены черные пакеты с телами людей. В региональном Минздраве подтвердили "Вести Алтая" подлинность записи.
Скопление тел объяснили необходимостью соблюдения мер безопасности при организации вскрытия: процедуру проводят в патологоанатомическом отделении другой больницы. Кроме того у родственников умерших не всегда есть возможность быстро забрать тела.
По данным на среду, за сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 320 человек, в эту статистику впервые за долгое время включили 115 бессимптомных пациентов. Общее число заболевших составляет 17 103 человека, выздоровело — 14 553 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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