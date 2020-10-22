https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580946532.html

Сотрудники больницы в Барнауле, где сняли видео с трупами, заболели COVID

Руководство и ряд сотрудников созданного на базе барнаульской больницы №12 "ковидного" госпиталя тяжело заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:30

2020-10-22T10:30

2020-10-22T12:25

распространение нового коронавируса

алтайский край

общество

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<strong>БАРНАУЛ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Руководство и ряд сотрудников созданного на базе барнаульской больницы №12 "ковидного" госпиталя тяжело заболели коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства."Ковидный" госпиталь изначально был рассчитан на 360 коек. Но рост числа пациентов с тяжелым течением короновирусной инфекции потребовал значительного увеличения коечного фонда.Больница ранее оказалась в центре внимания после появления видеоролика, на котором запечатлены черные пакеты с телами людей. В региональном Минздраве подтвердили <a href="https://vesti22.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вести Алтая"</a> подлинность записи.Скопление тел объяснили необходимостью соблюдения мер безопасности при организации вскрытия: процедуру проводят в патологоанатомическом отделении другой больницы. Кроме того у родственников умерших не всегда есть возможность быстро забрать тела.По данным на среду, за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> коронавирусом заболели 320 человек, в эту статистику впервые за долгое время включили 115 бессимптомных пациентов. Общее число заболевших составляет 17 103 человека, выздоровело — 14 553 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580773370.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, общество