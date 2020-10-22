https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580940617.html

Москва открывает резервные модули в больницах для пациентов с COVID-19

Москва открывает госпитали для пациентов с COVID-19 на базе больниц № 67 имени Л. А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:41

2020-10-22T09:41

2020-10-22T10:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> открывает госпитали для пациентов с COVID-19 на базе больниц № 67 имени Л. А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в <a href="http://ria.ru/location_Kommunarka_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Коммунарке</a>, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник.Учреждения уже начали принимать больных, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки",­ — добавила она.По словам Раковой, всего в Москве действует порядка 50 временных госпиталей на три тысячи коек в 16 городских больницах, а также в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва" и павильоне № 75 на ВДНХ. Распространение коронавируса в России С начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 463 306<strong> </strong>человек, из них 25,2 тысячи погибли, более 1,1 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили 15 971 новых случаев.На первом месте по приросту заболевших — Москва. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких: смертность также начала расти.Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Учащихся 6-11 классов перевели на дистанционную форму обучения. Пожилым людям рекомендовали по возможности оставаться дома и сократить число контактов.Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по смс.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/izolyatsiya-1580425749.html

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва