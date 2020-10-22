https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580935362.html

В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус

В КНДР ожидают пыльную бурю со стороны Китая и опасаются, что она может занести в страну коронавирус, следует из сообщения российского посольства в Пхеньяне. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:41

2020-10-22T08:41

2020-10-22T12:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мид кндр

ким чен ын

китай

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> В КНДР ожидают пыльную бурю со стороны Китая и опасаются, что она может занести в страну коронавирус, следует из сообщения российского посольства в Пхеньяне.Извещение о приближении бури протокольный департамент <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNDR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНДР</a> направил в дипмиссии и представительства международных организаций. Всем иностранцам настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября не выходить в город и оставаться дома, плотно закрыв окна."Как нам объяснили, данные меры обусловлены тем, что вместе с частицами "желтой пыли" на территорию республики может быть занесен коронавирус нового типа", — сообщили российские дипломаты в <a href="https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/posts/1464898460350605" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.Они отметили, что такое же предупреждение получило генеральное консульство в Чондине и специалисты СП "РасонКонТранс" в Расоне. Посольство добавило, что намерено выполнять рекомендации северокорейских властей.Северная Корея остается одной из немногих стран, власти которой официально заявляют, что на их территории нет коронавируса. Так, лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a>, выступая на праздничном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, поблагодарил народ за то, что в стране нет больных COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мид кндр, ким чен ын, китай, кндр (северная корея), в мире