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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580935362.html
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус
В КНДР ожидают пыльную бурю со стороны Китая и опасаются, что она может занести в страну коронавирус, следует из сообщения российского посольства в Пхеньяне. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:41
2020-10-22T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мид кндр
ким чен ын
китай
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> В КНДР ожидают пыльную бурю со стороны Китая и опасаются, что она может занести в страну коронавирус, следует из сообщения российского посольства в Пхеньяне.Извещение о приближении бури протокольный департамент <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNDR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНДР</a> направил в дипмиссии и представительства международных организаций. Всем иностранцам настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября не выходить в город и оставаться дома, плотно закрыв окна."Как нам объяснили, данные меры обусловлены тем, что вместе с частицами "желтой пыли" на территорию республики может быть занесен коронавирус нового типа", — сообщили российские дипломаты в <a href="https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/posts/1464898460350605" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.Они отметили, что такое же предупреждение получило генеральное консульство в Чондине и специалисты СП "РасонКонТранс" в Расоне. Посольство добавило, что намерено выполнять рекомендации северокорейских властей.Северная Корея остается одной из немногих стран, власти которой официально заявляют, что на их территории нет коронавируса. Так, лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a>, выступая на праздничном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, поблагодарил народ за то, что в стране нет больных COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
китай
кндр (северная корея)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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коронавирус covid-19, мид кндр, ким чен ын, китай, кндр (северная корея), в мире

В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус

08:41 22.10.2020 (обновлено: 12:20 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В КНДР ожидают пыльную бурю со стороны Китая и опасаются, что она может занести в страну коронавирус, следует из сообщения российского посольства в Пхеньяне.
Извещение о приближении бури протокольный департамент МИД КНДР направил в дипмиссии и представительства международных организаций. Всем иностранцам настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября не выходить в город и оставаться дома, плотно закрыв окна.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
"Как нам объяснили, данные меры обусловлены тем, что вместе с частицами "желтой пыли" на территорию республики может быть занесен коронавирус нового типа", — сообщили российские дипломаты в фейсбуке.
Они отметили, что такое же предупреждение получило генеральное консульство в Чондине и специалисты СП "РасонКонТранс" в Расоне. Посольство добавило, что намерено выполнять рекомендации северокорейских властей.
Северная Корея остается одной из немногих стран, власти которой официально заявляют, что на их территории нет коронавируса. Так, лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на праздничном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, поблагодарил народ за то, что в стране нет больных COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МИД КНДРКим Чен ЫнКитайКНДР (Северная Корея)В мире
 
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