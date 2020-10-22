https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580930985.html

Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в транспорте

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирусную инфекцию в продуктах питания, но выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T07:40

2020-10-22T07:40

2020-10-22T07:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> не обнаружил коронавирусную инфекцию в продуктах питания, но выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что всего было проведено более 135 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, в 170 из них выявлен коронавирус. Уточняется, что образцы положительных проб были обнаружены в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580465576.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва